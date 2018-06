Lo Stato paga le aziende più tardi

Lo Stato non paga in tempo. Le imprese affogano : E sebbene da almeno 3 anni chi lavora per il pubblico ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica, ancora adesso il sistema informatico messo a punto dal ministero dell'Economia non è in grado di ...

Lo Stato non paga le imprese : Insomma da un lato c'è lo Stato che 'prende' in modo convinto le tasse da chi produce, dall'altra lo stesso Stato decide come e quando pagare chi è il vero motore dell'economia: le imprese.

Terrorismo - ricercato da procura di Torino : arreStato in Austria/ Ultime notizie : propaganda Isis sul web : Un giovane 30enne tunisino ricercato dalla procura di Torino con l'accusa di associazione finalizzata al Terrorismo internazionale è stato arrestato in Austria.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

POS obbligatorio : Consiglio di Stato blocca le sanzioni fino a €30 per chi non accetta pagamenti digitali : L’evasione fiscale è senza dubbio una delle piaghe del nostro paese che per molto tempo ha continuato a proliferare creando un danno non indifferente che si traduce in miliardi di euro di tasse non pagate da milioni di persone. Si parla spesso di lotta all’evasione fiscale ed è innegabile come negli ultimi anni siano stati molteplici i provvedimenti pensati per migliorare i controlli e ridurre questo fenomeno che inevitabilmente ...

Livorno - arreStato capo della protezione civile : Faceva benzina e pagava con la carta del Comune : A Riccardo Stefanini contestati 47 casi di peculato. Secondo gli inquirenti avrebbe usato tra l’altro la carta carburante del Comune per comprarsi la benzina

Spread - così consumatori e imprese rischiano di pagare il conto della politica insieme allo Stato : La crisi politica ha innescato un meccanismo a catena che mieterà le prime vittime nell’economia reale, fatta di imprese, banche e consumatori. “Con l’innalzamento dello Spread è aumentato il costo per finanziarsi di aziende e istituti di credito”, spiega Francesco Daveri, professore di macroeconomia alla SDA Bocconi di Milano. “L’aumento dei tassi d’interesse che viene richiesto dagli investitori per comprare titoli ...

Stato di propaganda permanente : Una propaganda senza soluzione di continuità. È questa la condizione in cui ci hanno portato la Lega di Salvini e il movimento guidato da Luigi Di Maio. Il polo sovranista-populista dopo oltre 80 giorni di trattative piuttosto che passare all'incasso di un governo mediato con il Presidente della Repubblica preferisce impuntarsi sul nome di Paolo Savona. Perché? Quando si è capito che non c'era spazio per modificare la ...

Ritardi nei pagamenti : ecco quanto lo Stato deve alle imprese : Nel 2017 i debiti scaduti della pubblica amministrazione sono scesi a 31 miliardi di euro dai 33 del 2016. Ma molto resta ancora da fare

Weinstein arreStato per stupro Paga 10 milioni di cauzione ed esce subito : indosserà il braccialetto elettronico Foto : Il produttore americano rilasciato dopo essersi presentato al dipartimento di polizia di Manhattan: è accusato di due violenze sessuali. Ma sono almeno ottanta le donne sostengono di aver subito molestie e abusi. L’avvocato: «Si dichiarerà non colpevole»

Frankie - il pappagallo amico di Michele Scarponi - è Stato investito da un’auto : Il pappagallo Frankie, che accompagnava Michele Scarponi negli ultimi chilometri dei suoi allenamenti, è stato investito da un'auto pirata venerdì scorso ed ha riportato la frattura di un'ala. Stamattina il volatile è stato sottoposto a un intervento chirurgico e gli è stata impiantata una protesi.Continua a leggere

Genova - arreStato rapinatore bergamasco Colpi organizzati per pagare un santone : La polizia ha arrestato un 33enne romano e un 31enne di Bergamo ritenuti responsabili di tre rapine commesse in supermercati di varie zone di Genova.

No allo sfratto : leghisti e grillini a casa dell'imprenditore fallito per i crediti non pagati dallo Stato . Salvini : "Faremo Legge Bramini" : "Devono mettermi le manette": così ha detto l'imprenditore Sergio Bramini in diretta Facebook dal profilo del deputato leghista Andrea Crippa, nel giorno dello sgombero esecutivo dalla sua villa. La diretta è stata condivisa anche dal segretario del Carroccio Matteo Salvini che questa mattina ha incontrato l'industriale fallito nonostante vanti 4 milioni di euro di crediti dallo Stato."fallito per colpa dello Stato che non gli paga ...

Fallisce perché lo Stato non paga : imprenditore sfrattato dagli ufficiali giudiziari : Gli ufficiali giudiziari sono arrivati oggi a Monza. Hanno puntato dritto alla casa di Sergio Bramini per eseguire lo sfratto e mettere l'abitazione all'asta. Non uno sfratto qualunque. perché questo imprenditore di 71 anni non è fallito per colpa sua, ma per colpa degli innumerevoli crediti che vanta nei confronti dello Stato. E che lo Stato, come succede sempre più spesso, non ha saldato. "Qualunque governo nasca c'è bisogno di gente come ...

