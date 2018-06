Lo scoop del contratto-bozza scatena la guerra tra giornali

“La sua donna - una vip”. La soffiata (potente) sulla ex di Alberto Mezzetti. “È una famosa” - dicono i beninformati che - come prova dello scoop - pubblicano le foto della coppia : ‘gossippari’ impazziti : Trentaquattro anni, ex modello, una capigliatura ribelle e selvaggia ma anche un lato più dolce: questo è Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello versione 2018 al termine di un ultimo scontro con la seconda classificata Alessia Prete nel corso della diretta del 4 giugno. Viterbese, classe 1984, Alberto è riuscito a entrare nel cuore degli italiani grazie al suo atteggiamento sempre pulito e sincero. La mamma, Daniela Dettagli, ...

“Ecco le foto”. Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando : lo scoop a Mattino 5. La soffiata sulla coppia del Grande Fratello in diretta dalla Panicucci (Ahia!) : La coppia formata da Filippo Contri e Lucia Orlando è la prima nata nella casa del Grande Fratello. In due settimane i due si sono avvicinati e baciati, mandando su tutte le furie un’altro dei due concorrenti, il pugliese Valerio Lo Grieco. Il motivo è presto detto. Il modello si trovava in nomination proprio con Contri e sarebbe stata la relazione appena iniziata del romano con Lucia a salvarlo dall’eliminazione.-- Appena uscito dalla ...

Mentana e il video backstage dello 'scoop' sul Governo Conte : "Casalino si è scusato" : L'ufficio stampa del M5S, Rocco Casalino, invia un sms a Enrico Mentana in diretta per ufficializzare di fatto la nascita del Governo politico gialloverde in piena #MaratonaMentana di giovedì 31 maggio (qui la diretta e attenzione dal minuto 2.04.09). Fin qui nulla di sostanzialmente strano: le fonti servono a questo (e sono queste).prosegui la letturaMentana e il video backstage dello 'scoop' sul Governo Conte: "Casalino si è scusato" ...

Domenica Live : la verità della D’Urso su Baye vs GF e lo “scoop” di Gentili : Baye Dame vs gli autori del GF per le mancate scuse ad Aida: la D’Urso precisa Barbara D’Urso fa tutte le precisazioni del caso a Domenica Live. La conduttrice di Canale5 risponde alle ombre sollevate da Baye Dame per le mancate scuse ad Aida nella Casa di Grande Fratello. Poi, la presentatrice replica anche a […] L'articolo Domenica Live: la verità della D’Urso su Baye vs GF e lo “scoop” di Gentili proviene ...

Nina Moric e Favoloso si sono lasciati prima del Grande Fratello? Lo scoop : Nina Moric e Luigi Favoloso si erano lasciati prima del Grande Fratello? Lo scoop esclusivo a Pomeriggio Cinque Nina Moric e Luigi Favoloso stavano insieme prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello? Stando a quanto emerso oggi a Pomeriggio Cinque i due si sarebbero lasciati molto prima dell’inizio dei giochi. Il paparazzo Alan […] L'articolo Nina Moric e Favoloso si sono lasciati prima del Grande Fratello? Lo ...

“La verità su Favoloso e Patrizia”. Grande Fratello - scoop di Barbara D’Urso. È la stessa conduttrice del reality a svelare uno scottante retroscena. La questione si complica ancora di più. E intanto Nina Moric… : Al Grande Fratello le cose si complicano sempre di più, con gossip interni che però si fanno ben sentire anche fuori… A tenere banco è l’intesa tra Luigi Mario Favoloso e Patrizia Bonetti che si fa sempre più intensa. Il fidanzato di Nina Moric ha instaurato un feeling speciale con la ventiduenne anche se c’è un problema non di poco conto e che ora è venuto fuori: la ragazza non è single come qualcuno pensa. Patrizia, come ...

Crosetto conferma lo scoop di Affari Di Maio e Salvini : accordo in tasca E parla della "lenta agonia di Silvio" : "Il Movimento 5Stelle ha paura che Fratelli d’Italia decida di tenersi fuori da un possibile governo. Ci reclama sia per un pieno sostegno al governo che un possibile appoggio esterno. Temono il nostro rifiuto casomai". Le parole di Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia confermano lo scenario che si è delineato ...

“Con un euro al giorno”. Katia e Ascanio - lo scoop. I due ex gieffini - che dai tempi del reality (era il 2004) non si sono mai lasciati - hanno in cantiere una grossa novità? Quel che ha fatto sapere la Pedrotti emoziona i fan : Si sono conosciuti al Grande Fratello (edizione numero 4). Era il 2004 Lui ha iniziato a farle la corte, lei sembrava non apprezzare. Poi, però, non solo ha ceduto alla sue avances, lo ha anche sposato. L’anno dopo, nel castello di Bracciano. Poco dopo sono diventati genitori, prima di Matilda, poi di Tancredi. Avete già capito che stiamo parlando di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, il principe romano e la sua principessa valtellinese. ...

Pulitzer all'insegna del #MeToo e del Russiagate. Premiati gli scoop su Weinstein e sui legami Trump-Russia : Anche il Premio Pulitzer all'insegna del #MeToo. Il New York Times e il New Yorker hanno vinto il Premio Pulitzer "per il servizio pubblico" grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. I vincitori "mostrano la forza del giornalismo Usa durante un periodo di crescenti attacchi", ha detto Dana Harvey, la nuova amministratrice dell'equivalente degli Oscar per il mondo dei media.New York Times e Washington Post si sono imposti nella categoria ...

Marco Ferri e la corte della naufraga fidanzata - lo scoop di Karina Cascella : 'Ho scoperto di chi si tratta...' : A Pomeriggio 5 si parla di Isola dei Famosi e l'opinionista Karina Cascella torna sull'affaire Marco Ferri. Cecilia Capriotti aveva raccontato che una naufraga fidanzatissima avrebbe voluto avere un ...

243 giorni di mutua - poi la candidano al Senato e guarisce : lo scoop delle Iene Video : 243 giorni consecutivi di mutua, poi arriva la candidatura al Senato e tutto finisce. Rientra in servizio, prende ferie e per un mese tIene ogni giorno comizi in tutta la sua regione. Questo in sintesi il clamoroso scoop delle Iene, raccontato nella puntata di domenica 8 aprile dall'inviato Filippo Roma. Protagonista la neo senatrice del #movimento cinquestelle Vittoria Bogo Deledda, eletta in Sardegna. La donna è dirigente del settore Servizi ...

243 giorni di mutua - poi la candidano al Senato e guarisce : lo scoop delle Iene : 243 giorni consecutivi di mutua, poi arriva la candidatura al Senato e tutto finisce. Rientra in servizio, prende ferie e per un mese tIene ogni giorno comizi in tutta la sua regione. Questo in sintesi il clamoroso scoop delle Iene, raccontato nella puntata di domenica 8 aprile dall'inviato Filippo Roma. Protagonista la neo senatrice del Movimento Cinquestelle Vittoria Bogo Deledda, eletta in Sardegna. La donna è dirigente del settore Servizi ...

“Filippo Magnini con Giorgia Palmas e Federica Pellegrini…”. Bomba! È lo scoop della settimana - dicono. E sì - è successo : non solo lui - subito pizzicato con la nuova fiamma - anche lei è finita nella rete del gossip : Fino a poco tempo fa Filippo Magnini sembrava destinato al matrimonio con Federica Pellegrini e invece tra i due nuotatori le cose sono andate diversamente. Molto diversamente. Non solo è finita dopo anni d’amore, ma il campione ha proprio voltato pagina. Con Giorgia Palmas, ex Velina di Striscia la Notizia da poco tornata single dopo la fine della sua relazione con l’inviato del tg satirico Vittorio Brumotti. I rumor si ...

“Altro che single…”. Gabriel Garko - scoop! Sempre riservatissimo in amore - ma stavolta l’attore - che ha chiuso definitivamente con Adua Del Vesco - è stato già ‘pizzicato’ : Qualche giorno fa Gabriel Garko ha rilasciato un’intervista a tutto tondo sulla sua vita e la sua carriera. Una delle domande più scottanti è stata quella sulla presunta omosessualità: ”È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte”, ha risposto l’attore. “Mi infastidisce quando un omosessuale si diverte a puntare il ...