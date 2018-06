LIVE Calciomercato | tutte le trattative di oggi in DIRETTA | domenica 10 giugno Real

Calciomercato - tutte le trattative LIVE : ECCO COSA E' SUCCESSO SABATO Il Napoli, in attesa della firma di Verdi che dovrebbe arrivare a inizio settimana, continua a studiare soluzioni alternative per il ruolo di terzino: il profilo che ...

domenica 10 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Seguiremo minuto per minuto di tutte le trattative in corso e gli affari conclusi dei club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore. Con l'avvicinarsi dei Mondiali in Russia tutti i ...

Calciomercato Lione - no al LIVErpool per Fekir : 'Resta qui' : Sembrava fatta, i tifosi dei Reds erano già pronti ad esultare: "Che colpo! Arriva Fekir". E invece no, niente rinforzo, niente Fekir dall'OL. Perché i francesi hanno messo fine a ogni trattativa per ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : il mercato dei giovani. Il Napoli aspetta Verdi e continua a lavorare per Lainer del Salisburgo; per Torreira però dovrà vedersela con l'Arsenal. La Roma ufficializza Cristante e spera di chiudere per ...

sabato 9 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Calciomercato - il LIVErpool saluta Emre Can : Juve ad un passo : Il Liverpool saluta Emre Can. A comunicarlo attraverso la pagina Twitter è stata proprio la società inglese, che ha salutato sia il centrocampista tedesco sia l’ex compagno di squadra Jon Flanagan: “Entrambi lasceranno il club dopo la conclusione del contratto – si legge nel tweet dei Reds -. Tutti quanti al Liverpool Football Club ringraziano i calciatori per il loro contributo e gli augurano le migliori fortune per il ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 7.30 La Gazzetta dello Sport: "Sale Conte, scende il re" Il quotidiano Rosa rilancia le quotazioni d Antonio Conte come possibile nuovo allenatore del Real Madrid. Invece è pessimista sulla ...

venerdì 8 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Calciomercato - Fekir al LIVErpool : affare da oltre 60 milioni : ROMA - Piaceva anche a Chelsea e Atletico Madrid, ma alla fine l'ha spuntata il Liverpool. Nabil Fekir saluta il Lione ed è pronto a vestire la maglia dei Reds. Per L'Equipe mancherebbe soltanto l'...

giovedì 7 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League, è il campionato più bello del mondo. Le partite inglesi sono uno spettacolo". Il Napoli continua la caccia al portiere: prosegue la trattativa per ...

Calciomercato Roma - Firmino chiama Alisson : 'Vorrei venisse al LIVErpool' : Una conferenza stampa dal ritiro del Brasile che si trasforma in un'occasione per parlare di mercato, con il futuro di Alisson in primo piano. A parlarne non è stato il portiere della Roma in prima ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 7.30 La Gazzetta dello Sport: "Oui PSGigì" E' il titolo della Rosa che conferma lo stato avanzatissimo di una trattativa che porterà l'ex portiere della Juventus a giocare in Ligue 1. A Buffon è ...

mercoledì 6 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...