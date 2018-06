L' Italia nell' euro | le pensioni e il debito pubblico Il ministro Tria dà la linea

Terremoto Centro Italia : domani il premier in visita nelle zone colpite : Il presidente del Consiglio domani si recherà nei luoghi colpiti dal Terremoto del 2016: andrà ad Amatrice e ad Accumoli, nel reatino, poi ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). I vescovi dei luoghi colpiti, interpellati dall’Adnkronos, esprimono “apprezzamento” per la scelta del premier Conte di andare nei luoghi del sisma come primo atto di governo. Mons. Giovanni D’Ercole ha dichiarato: “Mi auguro non sia una ...

VIDEO L’infortunio di Simone Giannelli : problemi al ginocchio - il palleggiatore si fa male in Italia-Giappone : Brutta tegola in casa Italia nel bel mezzo della Nations League 2018 di volley maschile. Simone Giannelli si è infortunato al ginocchio destro dopo un tuffo non concluso nel migliore dei modi. Il nostro palleggiatore titolare aveva cercato di difendere un pallone nel corso del terzo set della sfida contro il Giappone (punteggio sul 6-3, 1-1 nel conto dei parziali) ma purtroppo si è fatto male e ha abbandonato il campo. La situazione verrà ...

TV - Rai Storia : “Italia viaggio nella bellezza” racconta l’evoluzione di 5 esperimenti urbanistici del Rinascimento : Perfezione geometrica, simmetria, linearità. Spazi costruiti secondo rigorose formule matematiche. Tra il Quattrocento e il Cinquecento le città italiane si rinnovano, prendono forma realtà urbane esito di un approfondito dibattito teorico. “Italia viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 11 giugno alle 22.10 su Rai Storia, racconta l’evoluzione di cinque esperimenti urbanistici del Rinascimento: Cortemaggiore, Giulianova, Acaya, Sabbioneta, ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Giappone 2-3 - le pagelle degli azzurri. Buio pesto - l’infortunio di Giannelli fa male. Nelli non basta : L’Italia è stata clamorosamente sconfitta dal Giappone per 3-2 nella nona giornata della Nations League 2018 di Volley maschile e ha complicato la propria rincorsa verso la Final Six. Di seguito i voti degli azzurri scesi in campo a Osaka. GABRIELE Nelli: 6,5. I suoi 16 punti tengono a galla l’Italia, ci mette lo zampino nel creare gli strappi dei set poi vinti ma anche lui soffre un po’ troppo nel tie-break. ...

Volley - Nations League 2018 : Italia shock - il Giappone vince in rimonta. Final Six lontana - Giannelli si infortuna : Un’Italia troppo brutta per essere vera perde la sua quarta partita nella Nations League 2018 di Volley maschile e mette a serio rischio la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. A Osaka, gli azzurri sono stati sconfitti dal Giappone per 3-2 (21-25; 25-21; 23-25; 25-22; 15-10) al termine di una partita giocata molto male per larghi frangenti dove abbiamo subito la verve dei padroni di casa, formazione priva di ...

LIVE Italia-Giappone - Nations League Volley 2018 in DIRETTA : 2-2. Azzurri in crisi - si fa male Giannelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Osaka gli Azzurri sfideranno i padroni di casa in un match determinante per il nostro futuro nella nostra competizione: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a rimanere in corsa verso la Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini, dopo aver perso al tie-break contro la Polonia Campione del Mondo, si sono prontamente ...

INSALATA MISTA BIO CONTAMINATA DA SALMONELLA/ Ritirata da Germania e Italia : i sintomi che provoca : INSALATA MISTA bio CONTAMINATA da SALMONELLA: si diffonde in tutta Europa, ma in particolare in Italia e in Germania, l'allarme. L'ipotesi del ritiro è concreta: i rischi.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:54:00 GMT)

Vela – Nacra 17 : oro e argento Italiano nella finale di World Cup Series a Marsiglia : Azzurri super nel Nacra17 nella finale di World Cup Series a Marsiglia: oro e argento italiano. Domani altri tre equipaggi azzurri impegnati in Medal Race Medaglia d’oro e d’argento agli equipaggi italiani del Nacra 17, un risultato fantastico che arriva oggi al termine di una difficile Medal Race, prima rimandata, poi annullata ed infine disputata con vento leggero. Ruggero Tita e Caterina Banti (GS Guardia di Finanza/CC Aniene) vincono la ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia scopre Gabriele Nelli - il gigante col 53 di scarpe che si scatena da opposto. Il sostituto di Ivan Zaytsev : Un gigante di 2.08 che calza il 53 di scarpe, lo chiamano SuperNello da quando praticamente era un bambino, un gigante buono dal cuore grande che si sta facendo conoscere a suon di schiacciate. Era chiamato alla prova del nove, doveva sostituire momentaneamente un colosso della pallavolo italiana come Ivan Zaytsev e ci sta riuscendo meravigliosamente come forse nemmeno i suoi più incalliti sostenitori si aspettavano. Gabriele Nelli, 24 anni da ...

Pallamano - Adriatic Cup : è GRANDE Italia! Sconfitta l’Ucraina nella seconda giornata - azzurri vicini al Trofeo : E’ una GRANDE Italia quella che si è vista ieri sera a Chieti, nell’ambito dell’Adriatic Cup di Pallamano maschile. I ragazzi allenati da Riccardo Trillini, infatti, hanno sconfitto nella seconda giornata l’Ucraina di Olexandr Tilte, per il punteggio di 28-23. Una gara pregevole quella degli azzurri, capaci di conquistare il +4 al quarto d’ora sul 10-6, grazie all’ottima prova fornita dal pivot Andrea ...

Trenta : «L'Italia sta nella Nato - ma ha ruolo ponte con l'Est» : Le missioni internazionali? «L'Italia onora i suoi impegni, ma andranno valutate sulla base del nostro interesse». La Nato? «È essenziale che Nato ed Europa collaborino....

Italia-Malesia 22-9 all'esordio nella FIBA 3X3 World Cup. Alle 11.50 seconda gara contro il Turkmenistan : gara intensa, combattuta che permette di iniziare con il passo giusto il campionato del Mondo. La prossima gara è Alle 11.50 di oggi contro il Turkmenistan. Italia-Malesia 22-9 Italia: D'Alie 13, ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria 3-1 - le pagelle degli azzurri. Nelli spacca il match - Lanza guerriero - ottimi centrali : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria nella Nations League 2018 di Volley maschile ed è così tornata alla vittoria. A Osaka (Giappone) gli azzurri si sono imposti senza particolari difficoltà, ottenendo un successo determinante in ottica Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi di Chicco Blengini. FILIPPO Lanza: 7. Il capitano è in grande ripresa tecnica, fisica e agonistica. Si erano già visti alcuni ottimi sprazzi nella partita persa ...