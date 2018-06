L' Inter vince lo scudetto | 2-0 alla Fiorentina ai supplementari

No - Caro Salvini - non ci convincerai che Orban fa gli Interessi dell'Italia : (Questo post è scritto insieme a Nadia Ginetti, Senatrice Pd)No. Non siamo d'accordo con la scelta del Ministro Salvini di non partecipare alla riunione dei ministri degli interni dell'Unione europea in Lussemburgo. Avrebbe potuto essere lì in mattinata e poi partecipare al voto sulla fiducia al governo in Senato. Avrebbe potuto e dovuto contribuire con la forza e il peso dell'Italia, non solo a respingere la riforma del ...

Amichevoli Internazionali - Vince l'Inghilterra - Germania ko : AUSTRIA-Germania 2-1 [11' Ozil , G, , 53' Hinteregger , A, , 69' Schopf] - Sconfitta per i campioni del mondo della Germania nel match che ha sancito il ritorno in campo di Neuer dopo otto mesi di ...

Focus Home Interactive offre ai giocatori la possibilità di vincere una splendida Xbox One S a tema Vampyr : Se siete fan dell'imminente Vampyr e state pensando di passare a Xbox One, abbiamo un'interessante notizia per voi! Infatti, la compagnia ha annunciato un concorso che mette in palio una splendida console dedicata al gioco.Come segnalato dai colleghi di VG247, avrete la possibilità di vincere una Xbox One S a tema Vampyr con tanto di kit da cacciatore di vampiri. La console, che sarebbe il baule contenente il controller e gli altri oggetti da ...

Nainggolan : "Mi Interessa solo vincere - non voglio essere un esempio" : L'esclusione dal Mondiale non gli è proprio andata giù, tanto che Radja Nainggolan parla, ancora una volta, in Belgio e dice: 'Avessi voluto dare l'esempio ai bambini avrei fatto l'educatore o l'...

Ancelotti convince Verdi : sorpasso all'Inter - ora può arrivare a Napoli : Ancelotti LO convince - Un rifiuto che, ora, potrebbe però trasformarsi in un sì convinto , merito della telefonata che, secondo il Corriere dello Sport , è stata fatta da Carlo Ancelotti al ...

Premio Internazionale Lìmen Arte : vince l'opera "B-Boy" : "Nei lavori del mio ciclo "Black" " afferma l'artista calabrese - nel quale indago e scruto il mondo dell'hip hop americano, cerco punti di riferimento iconografici con il mondo dei giovani italiani ,...

Asamoah porterà all'Inter la mentalità vincente : MILANO - Sei scudetti e 21 presenze nella fase finale di Champions League . È l'esperienza che porta in dote Asamoah all'Inter. Luciano Spalletti , nelle dichiarazioni di questi giorni, ha parlato ...

Governo - Conte in pressing su Savona : un Intervento per convincere il Colle : Il leader grillino resta fermo sulla linea di presentare Paolo Savona come ministro dell'Economia come concordato con Matteo Salvini, ma ha proposto al leader della Lega, e allo stesso premier ...

Inter - Moratti è sicuro : “possiamo vincere lo scudetto” : L’Inter ha concluso il campionato con la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro. Il club nerazzurro si sta muovendo in modo importante sul mercato, alcuni colpi chiusi (Asamoah, De Vrij, Lautaro Martinez), altri in arrivo. Nel frattempo l’ex presidente Massimo Moratti crede nello scudetto per la prossima stagione: “Il finale di campionato ha fatto grande piacere, ora ...

Il 22 maggio 2010 l'Inter vinceva la Champions League Video : Sono passati otto anni da quando l'Inter guidata dall'allenatore portoghese Jose Mourinho vinceva la Champions League: fu l'anno in cui la formazione riuscì a raggiungere un record importante come quello del Triplete. Il destino ha voluto che dopo otto anni da quell'importante evento i nerazzurri sono tornati in Champions [Video] dopo un'eroica partita contro i rivali della Lazio: la formazione di Spalletti ha dimostrato una grande anima in ...

TRIONFO InterNAZIONALE PER I PULCINI 2007 - L'U14 VINCE IL TORNEO PAGNONI : Nell'ultimo atto della competizione l'1-0 interista contro la Juventus che è valso il TRIONFO porta la firma di Scienza. Per la squadra di Fabio Sacco il primo posto al 'Memorial Giuseppe Toniolo' è ...

Disfatta Lazio - all’Olimpico vince l’Inter. Niente Champions : Novanta minuti che sanno di finale quelli che vedono la Lazio affrontare l’Inter tra le mura amiche dell’Olimpico, che oggi registra il tutto esaurito con ben. In palio c’è il quarto posto in classifica, ovvero l’ultimo per accedere alla Champions League. Due risultati a disposizione dei biancocelesti, il pareggio e la vittoria, uno solo quello […] L'articolo Disfatta Lazio, all’Olimpico vince l’Inter. ...

VIDEO Rafael Nadal vince gli Internazionali di Roma! Sconfitto Zverev a Roma - partita stellare con la pioggia : Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d’Italia 2018 di tennis sconfiggendo Alex Zverev nella Finale giocata al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo si è imposto per l’ottava volta in carriera sulla terra rossa della capitale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto Alessio Marini) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...