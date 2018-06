Licenza di sparare ai ladri Lega e M5S vicini all’intesa 

lastampa

: @matteosalvinimi Dagli i taser a questi ragazzi e dagli anche la licenza di sparare alle gambe. - AngileriDaniele : @matteosalvinimi Dagli i taser a questi ragazzi e dagli anche la licenza di sparare alle gambe. - Vito_Trecarichi : @BorghesiStefano Mettiamo i militari con licenza di sparare a salve nel culo a questi animali - SimoneEmc2 : RT @FurioGarbagnati: Se di fronte al governo della Flat tax, dello stato di polizia,della licenza di sparare, dei migranti e dei loro dirit… -

(Di domenica 10 giugno 2018) No al far west, sì al diritto di difendersi sempre: non ci sarà bisogno di un’aggressione concreta, basterà la sempre minaccia. La legittima difesa è una spina nel fianco del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Perché, nonostante le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte sulla «necessità di potenziarla», spetta a lui il delicato compito di...