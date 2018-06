Liberato in concerto a Milano Video | chi è? Ecco la teoria di BoJack Horseman

Liberato in concerto a Roma : a Spaccanapoli le foto pubblicitarie con un modello? : Si torna a parlare di Liberato dopo il concerto evento che si è tenuto sul lungomare di Napoli proprio la scorsa settimana. Il misterioso rapper che ha prestato alcuni suoi successi a Gomorra, torna a far parlare di sé e non solo per via delle molteplici teorie che riguardano la sua identità, ma perché presto ci sarà un suo concerto proprio a Roma. Dopo aver annunciato il suo concerto a Milano, Liberato ha confermato che sarà a Roma, in zona ...

Liberato ha annunciato un concerto a Milano : Sarà a giugno! The post Liberato ha annunciato un concerto a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Liberato - in 20mila a Napoli per il concerto del rapper senza volto : chi c’era (e come è stato) : Sono le 20.40, il tramonto inizia a venare di rosso il cielo azzurro su uno dei lungo mare più belli al mondo, quando dal mare a bordo di un gommone, con tre sosia incappucciati, arriva Liberato per salire sul palco del suo primo concerto a Napoli. Ad aspettarlo ci sono 20.000 anime venute da ogni parte d’Italia per assistere a un evento destinato a essere ricordato, anche se è rimasto deluso chi sperava di conoscere l’identità dell’anonimo ...

Liberato - le immagini del primo concerto a Napoli : 9 maggio come il titolo di una sua canzone: è questa la data che Liberato, il misterioso cantante dall’identità anonima, ha scelto per dare appuntamento ai suoi fan e esibirsi nel primo concerto nella sua Napoli. E secondo alcune stime erano in 20mila ad ascoltarlo ieri sera (anche se nell’area ufficiale transennata ne erano ammessi solo 6mila), tutti ammassati alla Rotonda Diaz sul lungomare napoletano e fino agli scogli della ...

Napoli - il concerto del fenomeno musicale Liberato. In 20mila per vederlo ma l’identità resta un mistero : l’identità resta ancora un mistero al contrario delle sue canzoni che i circa 20mila fan, chiamati a raccolta sul lungomare di Napoli, conoscono a memoria. E’ Liberato, il fenomeno musicale che impazza sui social network. Le sue canzoni macinano milioni di visualizzazioni in appena un anno dalla pubblicazione del primo brano, intitolato appunto “9 maggio” (la data scelta anche per questa esibizione partenopea). Ad assistere al concerto gratuito ...

Liberato verso il Sonar di Barcellona dopo il concerto di Napoli e Gomorra (video) : sei sosia e identità ancora segreta : Si è mostrato in Gomorra tra le comparse della terza stagione? Si è mostrato davvero ieri sera sul palco di Napoli? L'identità di Liberato rimane ancora un mistero nonostante il live di ieri sera a cui hanno preso parte almeno il doppio delle persone che avrebbero dovuto. Sei mila fan urlanti dentro le transenne e altrettanti fuori pronti a immortalare Liberato con i telefonini ma senza successo. L'area del concerto era blindatissima intorno ...

Ritorno dal concerto di Liberato - paralizzata la stazione di piazza Amedeo : Caos e momenti di tensione alla stazione della Metropolitana di piazza Amedeo a Napoli. Una folla di giovani, provenienti dal concerto di Liberato sul lungomare, ha preso d'assalto i treni, sia quelli ...

Liberato - 20mila sul Lungomare in delirio per il concerto-evento : «Comme cazz' site belli!». Esordisce con questa frase Liberato, il misterioso artista napoletano sul palco allestito sul Lungomare di Napoli. Canta subito la hit «Nove...