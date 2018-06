LG G8 potrebbe montare un display in 4K benché LCD

tuttoandroid

: Ho tenuto a ringraziare singolarmente ognuno di voi per gli auguri ricevuti. È bellissimo essere circondati da tant… - valerialuzi : Ho tenuto a ringraziare singolarmente ognuno di voi per gli auguri ricevuti. È bellissimo essere circondati da tant… -

(Di domenica 10 giugno 2018) LG G8disporre di un4K LCD stando a quanto emerso da una fonte cinese. Il perché il produttore sudcoreano possa fare una mossa del genere non è ben chiaro, sebbene anche Samsung sia stata oggetto in queste ultime settimane di alcuni rumor in proposito che vociferavano di un eventuale unità in 4K per i prossimi Samsung Galaxy S10. L'articolo LG G8unin 4KLCD proviene da TuttoAndroid.