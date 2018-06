Lewis Hamilton | GP Canada 2018 | “Non mi aspettavo una gara così negativa | dobbiamo

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel nuovo leader - +1 su Lewis Hamilton! Che sorpasso in Canada : Sebastian Vettel si è portato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018. Il tedesco della Ferrari ha vinto il GP del Canada ed è così balzato al comando superando Lewis Hamilton di un punto. Il teutonico ha sfruttato al meglio la pole position, ha dominato la gara e ha approfittato anche della deludente prova del britannico che ha chiuso in quinta posizione. I due grandi rivali si contenderanno l’iride visto che Valtteri Bottas è ...

F1 - GP Canada 2018 : Sebastian Vettel vuol interrompere il digiuno nel feudo di Lewis Hamilton. Red Bull pericolosa con le HyperSoft : Erano 17 anni che la Ferrari non otteneva la pole position a Montreal (Canada). Tanto era trascorso dall’ultima partenza dalla p.1 ed era stato un certo Michael Schumacher a rendersi protagonista di ciò. La statistica delle pole non poteva che essere aggiornata da un altro tedesco, erede designato del Kaiser: Sebastian Vettel. L’incedere del quattro volte iridato è stato sicuro ma, a detta sua, non perfetto. L’interpretazione ...

Formula 1 diretta Gp Canada 2018/ F1 - Super Vettel - pole position e record - male Lewis Hamilton : Formula 1 diretta Gp Canada 2018 F1, Super Sebastian Vettel, pole position e record, male Lewis Hamilton, che chiude solamente in seconda fila, al quarto posto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 23:19:00 GMT)

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Normalmente non si vince partendo dal quarto posto. Una giornata difficile” : “Normalmente qui non si vince partendo dal quarto posto“. Da questa frase si evince lo stato d’animo di Lewis Hamilton, solo quarto nelle qualifiche del GP del Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, ai microfoni di Sky Sport. Lewis, che vanta sei pole su questo circuito ed aveva centrato il best time nelle ultime tre edizioni, non può che essere deluso dal proprio risultato. Alla domanda, poi, sulla resa del ...

F1 - GP Canada 2018 : Lewis Hamilton favorito per la pole? Sebastian Vettel deve recuperare : Quest’oggi, a partire dalle ore 20.00 italiane, il circuito di Montreal (Canada) sarà teatro delle qualifiche del settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una tappa iridata attesa, nella quale le squadre hanno dovuto mutare sensibilmente gli assetti, rispetto al weekend di Montecarlo, essendo un tracciato in cui il motore e la precisione in frenata sono fondamentali. Per quanto fatto vedere nel corso delle prove libere, la Mercedes ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Comanda ancora Max Verstappen ma Lewis Hamilton fa paura. Sebastian Vettel quinto : Il venerdì di Montreal ha un solo padrone, Max Verstappen. L’olandese l’aveva dichiarato alla vigilia di voler riscattare il deludente weekend di Monaco e nella prima giornata del GP del Canada ha dato seguito alle sue parole. Il pilota della Red Bull è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere, con il tempo di 1’12″198, un crono fatto segnare con la gomma Hypersoft, quella più morbida e quindi ...

F1 - Toto Wolff sbroglia la questione Ocon-Hamilton : “nessun accordo tra scuderie per far passare Lewis” : Toto Wolff, manager del team Mercedes, parla di alcune questioni scottanti che riguardano la sua scuderia: il ‘problema’ di Ocon ed il rinnovo di Hamilton e Bottas In vista del settimo appuntamento con il campionato mondiale di Formula Uno, si stanno disputando le seconde prove libere sul circuito di Montreal. Il Gp del Canada andrà in scena domenica, ma non poche sono le questioni irrisolte del weekend di gara a Montecarlo. Come le ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Niente nuovo motore? Ci sarà una perdita di potenza rispetto ai rivali” : La Mercedes non disporrà della power unit n.2 in vista del prossimo GP del Canada (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), che da domani prenderà il via con le prime prove libere, per problematiche tecniche che hanno costretto il team di Brackley a rimandare l’esordio del nuovo propulsore. Un aspetto che influenzerà le prestazioni della W09 nel confronto coi rivali, in particolare la Ferrari dotata del nuovo motore. ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Niente nuovo motore? Ci sarà una perdita di potenza rispetto ai rivali” : La Mercedes non disporrà della power unit n.2 in vista del prossimo GP del Canada (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), che da domani prenderà il via con le prime prove libere, per problematiche tecniche che hanno costretto il team di Brackley a rimandare l’esordio del nuovo propulsore. Un aspetto che influenzerà le prestazioni della W09 nel confronto coi rivali, in particolare la Ferrari dotata del nuovo motore. ...

F1 - GP Monaco 2018 : i piloti si lamentano con la pista. Lewis Hamilton : “Bisogna cambiare layout o aumentare le soste”. Alonso : “Gara più noiosa della storia” : Il GP di Monaco è stato particolarmente noioso, la gara di ieri non ha regalato grandi emozioni, i primi sei piloti sono giunti all’arrivo nello stesso ordine in cui erano partiti, nessuno ha cercato un attacco e non c’è mai stato pathos nemmeno durante l’unica sosta ai box. Tanti sbadigli con gli stessi piloti che hanno criticato la lenta processione viste a Montecarlo. Vittoria di Daniel Ricciardo davanti a Sebastian Vettel e ...

F1 - simpatico siparietto tra Ricciardo e Hamilton : l’australiano chiede a Lewis di fargli… da manager : simpatico siparietto tra Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo subito dopo il Gp di Monaco, l’australiano ha chiesto al campione del mondo di fargli da manager Settima vittoria in carriera per Daniel Ricciardo, la più bella di una collezione che cresce di anno in anno. Il pilota australiano adesso è chiamato a confermarsi, inserendosi in una lotta per il titolo mondiale che lo vede però distante da Lewis Hamilton. Photo4 / LaPresse Proprio ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Il terzo posto era il massimo possibile - sapevamo che avremmo sofferto” : Lewis Hamilton chiude un fine settimana del Gran Premio di Monaco con un terzo posto che, oggettivamente, era il massimo che si poteva aspettare. Oggi Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel avevano un ritmo migliore e, come sempre, a Montecarlo sorpassare è impossibile. L’inglese tuttavia pensa positivo. “Voglio fare i complimenti a Daniel Ricciardo ed alla Red Bull che hanno disputato un weekend perfetto – esordisce il quattro ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton al comando - +14 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton si conferma al comando della Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno anche al termine del GP di Monaco 2018, sesta tappa del campionato. Il britannico della Mercedes, terzo sul traguardo di Montecarlo, ora ha un vantaggio di 14 lunghezze su Sebastian Vettel che oggi ha rimontato tre punti sul diretto rivale grazie al secondo posto nel Principato. A trionfare nella gara più glamour dell’anno è stato Daniel Ricciardo che ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...