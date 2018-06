Il ministro Tria blinda l'euro : "L'uscita non è in discussione" : 'La posizione del governo è netta e unanime: non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro' . Con una intervista al Corriere della Sera , il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ribadisce la posizione del governo gialloverde nel dibattito sull'uscita dalla moneta unica. E aggiunge: 'Il governo è determinato a impedire in ogni modo che si ...

"L'euro non è in discussione" : E' stato il più silenzioso di tutti sin qui. Ha lui in mano l'equilibrio dei conti del Paese e la credibilità con i partner europei. Per questo oggi parlando al Corriere della sera il ministro dell'Economia si esprime con parole misurate, anzi misuratissime. A partire dalla prima garanzia chiesta dal presidente Mattarella e dalla Commissione Ue: " La posizione del governo è netta e unanime: non è in discussione al cun ...

Canoa velocità - europei 2018 : Esteban Gabriel Farias non si batte! Gara magnifica dell’azzurro che conquista l’oro nella paracanoa : Arriva un altro magnifico oro per la paraCanoa azzurra agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Esteban Gabriel Farias si conferma un campione straordinario e va a conquistare il secondo titolo continentale consecutivo nel KL1 200 metri. L’azzurro è arrivato a questo evento come favorito assoluto, visto l’oro iridato ottenuto a Racice e la vittoria in Coppa del Mondo a Szeged e non ha deluso le ...

Tria : 'Posizione governo unanime - non si parla di uscire dall'euro' : Sulla moneta unica "la posizione del governo è netta ed unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro". A garantirlo è il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, il quale specifica poi che "i nuovi conti saranno coerenti col fine di ridurre il rapporto debito/Pil". E sulla pace fiscale, secondo il ministro, "finché non si definisce la ...

Tria : 'L'euro non si tocca - il debito calerà' : Il ministro dell'Economia specifica che l'obiettivo centrale del Governo è creare crescita ed occupazione e che a tale proposito verrà messo in campo un programma di riforme strutturali ma anche un'...

Nonostante i problemi - l'Unione europea è un modello per il mondo : L'Ue può fare da modello al resto del mondo su come condividere la sovranità per raggiungere un bene maggiore in un mondo sempre più globalizzato. Il fatto che l'Unione abbia trascorso cinque anni ...

La truffa dei bollettini da 300 euro. La camera di Commercio : «Non pagate» : Società private starebbero tentando di truffare i nuovi iscritti al Registro imprese della camera di Commercio di Lecce inviando loro bollettini postali di pagamento in ragione di una non...

Visco : “Ok calo tasse - ma attenti al bilancio”/ “Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi” : Bankitalia, Ignazio Visco: “Ok calo tasse, ma attenti al bilancio. Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi”. L'intervista al governatore della Banca d'Italia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Visco : 'Di uscire dall'euro non se ne parla e non se ne deve parlare' : Visco l'ha definita 'una massa importantissima: bisogna governare qualcosa che all'epoca non era stato previsto - ha spiegato - quindi la reazione e' stata quella di difendersi: questo mondo così ...

La truffa dei bollettini da 300 euro. La camera di Commercio : «Non pagate» : Società private starebbero tentando di truffare i nuovi iscritti al Registro imprese della camera di Commercio di Lecce inviando loro bollettini postali di pagamento in ragione di una non...

Nuoto - europei Glasgow 2018 : non ci sarà Niccolò Martinenghi. “Tutelato per i prossimi due anni” : Meglio non rischiare, in vista di un biennio che può davvero diventare fondamentale. La giovane stella della rana veloce azzurra, Niccolò Martinenghi, non sarà al via dei prossimi Europei di Nuoto che si svolgeranno in quel di Glasgow. La frattura da stress all’osso pubico si fa ancora sentire e, d’accordo con il suo allenatore, il 18enne varesino, primatista italiano dei 100 rana, ha deciso di gestirsi per puntare dritto a Mondiali del ...

[La polemica] Ronaldo vale un miliardo di euro ma non giocherà in Italia. Il nostro calcio è diventato troppo povero : Nell'estate folle dei nostri soldi, quelli che il mercato sta decidendo di levarci lasciandoci in brache di tela, alla faccia dei redditi di cittadinanza e di tutte le Fornero cancellate, il calcio - ...

DI BATTISTA RESTITUISCE LA LIQUIDAZIONE DA 43MILA euro/ Video - "Non è facile essere un populista" : Di BATTISTA RESTITUISCE la LIQUIDAZIONE da 43MILA EURO. Il Video con la compagna Sahra, un po' dispiaciuta, ma lui: “Ho fatto una promessa in campagna elettorale..."(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:46:00 GMT)

Boxe - europei femminili 2018 : Stephanie Silva eliminata ai quarti di finale - non difenderà la medaglia di bronzo : Stephanie Silva conclude la propria avventura agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La laziale è stata sconfitta dalla russa Ekaterina Paltceva con verdetto unanime (5-0) nei quarti di finale della categoria 48kg. L’azzurra, che aveva usufruito di un bye al primo turno, depone quindi già all’esordio le speranze di confermare o migliorare la medaglia di bronzo che aveva ...