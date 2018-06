Legendary Eleven | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 10 giugno 2018) In un’epoca in cui il genere calcistico è conteso tra FIFA e PES è difficile affermarsi sul mercato, eppure c’è chi ci prova proponendo un gioco di calcio dalle meccaniche semplici, il quale fa appello ai sentimenti dei videogiocatori provenienti dalle console degli anni 90, per attirare la loro attenzione, ci stiamo riferendo a, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostrasu gentile concessione Eclipse Games.è un gioco di calcio senza pretese, che naturalmente non è paragonabile ai titoli citati ma che può diventare una valida ed economica alternativa per giocare a calcio con gli amici, sopratutto in mobilità, grazie alle funzionalità proposte dalla Nintendo Switch. Dopo aver lanciato il gioco ci troviamo di fronte la schermata ...