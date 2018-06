Le più antiche impronte fossili trovate sulla Terra

Identificate tracce delle prime stelle. Sono molto più antiche di quanto si pensasse : Le prime stelle sarebbero nate già 250 milioni di anni dopo il Big Bang, molto prima di quanto si pensasse. La prova arriva dalla lontana galassia Macs1149-Jd1

Mille Miglia 2018 - le 10 auto più antiche in gara : Domani, mercoledì 16 maggio 2018, partirà la trentaseiesima edizione della rievocazione della Mille Miglia, con il tradizionale percorso che prevede partenza e ritorno a Brescia. Quattro giorni di viaggio con i passaggi nelle tradizionali località della corsa, compresa la passerella di Roma. Ogni anno, il percorso cambia modifiche per tornare a far transitare la Mille Miglia in località dove era assente da qualche anno: nel 2018 sarà la volta di ...

Spazio - queste sono le più antiche stelle mai viste finora : (foto: Alma, Eso/naoj/nrao, Nasa/Esa Hubble space telescope, W. Zheng (Jhu), M. Postman (Stsci), The clash team, Hashimoto et al.) Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana… Nessun altro incipit sarebbe più azzeccato per raccontare l’ultima scoperta stellare di un gruppo internazionale di astronomi, che nell’articolo appena pubblicato su Nature sostengono di aver trovato nella galassia Macs1149-Jd1 le tracce di ossigeno più antiche ...

Astronomia : stelle “premature” per Alma e Vlt - osservata una delle galassie più antiche e lontane : Si trova ad una distanza di oltre 13 miliardi di anni luce – in direzione della costellazione del Leone – ed è stata scoperta nel 2012 grazie allo sguardo acuto dei telescopi spaziali Hubble e Spitzer, utilizzati dal team del progetto internazionale Clash, di cui fanno parte anche astronomi dell’Inaf. Si tratta di Macs1149-Jd1, una delle galassie più antiche e lontane mai osservate, che torna agli onori della cronaca per un nuovo ...

Tortora : viaggio in una delle più antiche città della Calabria [GALLERY] : 1/4 ...

Rosa Perrotta e la proposta di matrimonio a L'Isola dei Famosi : ecco tutte le proposte più romantiche in tv : Rosa Perrotta non si aspettava la proposta di matrimonio in diretta nella finale de L'Isola dei Famosi, e il suo bel Pietro l'ha stupita con una dichiarazione d'amore molto romantica. Ma il reality di ...