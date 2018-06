Le notizie di scienza della settimana : L’algoritmo dei taxi di New York, il clima danneggia il riso, il Wyoming autorizza la caccia al grizzly: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie di scienza della settimana : Il buco nell’ozono, nuovi casi di ebola in Rdc, il razzo cinese privato: l’attualità scientifica. Leggi

Le notizie di scienza della settimana : Orme fossili nel New Mexico, la mappa definitiva della Via lattea, più gorilla del previsto in Africa occidentale. Leggi