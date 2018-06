Lazio | Leiva | ' Qui ho migliorato la fase offensiva Luis Alberto fa la differenza'

Lazio - senti Gerrard : 'Enorme rispetto per Lucas Leiva - che professionista!' : È sicuramente una delle persone migliori che abbia incontrato durante il mio viaggio nel mondo del calcio, durante tutta la carriera. Per Lucas nutro enorme rispetto , come giocatore e come persona. È ...

Lazio - Lucas è la Leiva per saltare più in salto : C'mon Lazio, Leiva non è mica sazio. Corre a più non posso, non ha centrato nulla, ha un doppio traguardo in culla. La Champions e poi il mondiale, Lucas si gioca tutto in queste tre gare anche per la ...