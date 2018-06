: Lavoro, Unimpresa: è boom di precari - NotizieIN : Lavoro, Unimpresa: è boom di precari - CyberNewsH24 : #News #Lavoro, Unimpresa: è boom di precari - TelevideoRai101 : Lavoro, Unimpresa: è boom di precari -

I disoccupati sono in calo di 69.000 unità,ma isono 197.000 in più. Meno disoccupazione, quindi, ma compensata da una "fabbrica" di lavoratori, che vanno ad allargare la fascia di italiani a rischio. "Il governo agisca subito. La campagna elettorale è chiusa e non è più il tempo degli annunci", afferma la presidente di, Ferrara.L'area del disagio sociale cresce: nel bacino dei deboli 128.000 persone in più. Gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà sono 9,3 milioni.(Di domenica 10 giugno 2018)