Lavoro | l’Italia è una Repubblica fondata sullo stage Non lamentiamoci delle culle vuote

(Di domenica 10 giugno 2018) C’è una regola non scritta nelche lavoricchia: se ho una faccenda noiosa, ripetitiva, fine a se stessa, allora mi serve proprio uno stagista. E non che mi ci voglia molto per trovarlo tra tirocini post laurea, università ingolfate e alternanza scuola-(forzato). Presentare un’offerta “lavorativa” è facile, basta ammiccare scrivendo di posizione nell’area web (che vuol dire copia e incolla), gestionale (“la sai usare una fotocopiatrice?”), digital (in quanto giovane sei anche social) o logistica (spalle forti e scatoloni). Poi si aspetta che le candidature volenterose piovano in mail. Lo so, sono provocatorio. D’altronde come non esserlo quando la Regione Sicilia è pronta a lanciare il nuovo bando per reclutare stagisti pagati 500€ al mese, parlando di “positiva esperienza” con Garanzia Giovani anche se la media di impiego dopo il programma sull’isola è del 4,3%: circa ...