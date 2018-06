L' Associazione Stampa umbra a Norcia per la donazione agli studenti dell' istituto

DONAZIONE DELL' Associazione Stampa UMBRA A NORCIA : NORCIA In occasione della cerimonia di fine anno dell'Istituto Omnicomprensivo "De Gasperi Battaglia" di NORCIA , l'Associazione STAMPA UMBRA ha donato la somma di 1500 euro per il progetto del ...

Al giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni è stato negato l’accesso a un evento dell’Associazione Gianroberto Casaleggio : Sabato mattina al giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni, da anni tra i più esperti e critici del Movimento 5 Stelle, è stato negato l’accesso a #Sum02, un evento in corso ad Ivrea, in provincia di Torino, organizzato dall’Associazione Gianroberto Casaleggio. L’associazione The post Al giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni è stato negato l’accesso a un evento dell’Associazione Gianroberto Casaleggio appeared ...