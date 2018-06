L' America è con voi Il Presidente no

Football Americano - i Seamen Milano perdono l’EFL contro i Potsdam Royals : Non ce l’hanno fatta i Seamen Milano a riportare in Italia una coppa europea. La squadra italiana si è arresa nell’EFL Bowl, la finale della massima competizione continentale per club, per 42-43 ai tedeschi del Potsdam Royals, al termine di una partita a dir poco rocambolesca, di fronte ai 2.500 spettatori di Sesto San Giovanni. È stato uno show di Xavier Mitchell, capace di segnare 4 touchdown straordinari che hanno fatto ...

'Per l'America's Cup mi serve un altro visionario con i piedi per terra' : Un centro che richiamerà visitatori da tutto il mondo. Vogliamo farlo per i sardi: perché siamo sempre costretti ad andare altrove per vedere qualcosa di nuovo? Abbiamo tante idee, anche sul fronte ...

Ministero della difesa : come le armi Americane finiscono in mano ai terroristi in Siria - : ... Jabhat al-Nusra e dello Stato Islamico, i cui obiettivi, per coincidenza con la politica di Washington, sono il rovesciamento del governo legittimo della Siria", ha detto Konashenkov.

Il mistero degli attacchi sonori contro gli Americani arriva in Cina : Roma. Mal di testa, perdita di equilibrio, disordine del sonno, più o meno gravi disturbi neurologici. Sono i sintomi che da qualche settimana affliggono alcuni dipendenti del consolato americano di Guangzhou, nel nord-ovest di Hong Kong, in Cina, dopo che erano stati rilevati alcuni “suoni inusuali

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente Americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente Americano : Donald Trump vuole che la Russia torni nel G8: lo ha detto il presidente americano prima della partenza per il vertice del G7 di Charlevoi, in Canada, che si annuncia pieno di tensioni e...

Bayern Monaco - partnership con Perform incentrata sull’America Latina : Il club bavarese ha stretto una partnership con il gruppo Perform per veicolare i propri contenuti anche in America Latina, dove il Bayern ha una buona fan base. L'articolo Bayern Monaco, partnership con Perform incentrata sull’America Latina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondo TV IberoAmerica sigla accordo con Sony Music Entertainment Italy : Teleborsa, - La controllata di Mondo TV, Mondo TV Iberoamerica ha concluso un accordo con Sony Music Entertainment Italy, per la distribuzione Musicale dei brani Musicali tratti dalla colonna sonora ...

Bye Bye bikini a Miss America - il concorso di bellezza che si vergogna della bellezza : Sarebbe facile fare ironie sulla riforma di Miss America, che ha spinto l'improntitudine dei commentatori fino a scrivere controsensi tipo "il concorso di bellezza non giudicherà più le concorrenti in base all'aspetto fisico". Invece è più utile svelare l'ipocrisia celata dietro questa battaglia a c

Usa - prima donna nativa Americana candidata al Congresso : I "nativi americani" sono i discendenti delle popolazioni che abitavano il "Nuovo mondo" prima che arrivassero gli europei. Una di loro potrebbe essere eletta al Congresso degli Stati Uniti, nelle prossime elezioni di Midterm in programma a novembre. La notizia arriva con i risultati delle primarie democratiche che si sono svolte in otto stati. In New Mexico, nel primo distretto, si è imposta Debra Haaland, ex leader locale del partito ...

L'ultimo scontro tra falchi Americani sul summit di Singapore : Milano. Nell’ultima puntata del reality di Donald Trump sulla politica estera, il segretario di stato, Mike Pompeo, ha litigato con il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. Per molti non è stato un colpo di scena: c’è un nutrito gruppo di spettatori che da tempo sostiene che i due fal