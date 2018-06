La trasparenza del M5s s' è già appannata | rimborsi fermi al 2017

Delibera ANAC 174/2018 : trasparenza di Regioni speciali e Province autonome : Con la Delibera 174/2018, l’ANAC ha messo la parola fine ai dubbi sulla applicabilità della normativa sulla trasparenza pubblica introdotta dal d.lgs. 33/2013, a Regioni a statuto speciale e Province autonome. Il riferimento normativo principale per stabilire se gli organi regionali, sia delle Regioni a statuto speciale, sia delle Regioni a statuto ordinario, siano tenuti o meno agli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs.33/2013, è l’art. ...

Digitale - la blockchain “tutela gli utenti e garantisce la trasparenza online”. Il caso di Fidelity House : La blockchain per “democratizzare” il mondo del Digitale e garantire agli utenti fiducia, rispetto e soprattutto trasparenza. È questo l’obiettivo di Fidelity House – il social content network di proprietà dell’agenzia padovana Horizon Group – che si affiderà alla tecnologia alla base delle criptovalute per internazionalizzarsi e lanciare su scala globale la piattaforma di aggregazione di contenuti ...

Fastweb replica alle accuse dell’UNC in merito alla trasparenza delle offerte : Fastweb risponde all'Unione Nazionale Consumatori in merito alle accuse di poca trasparenza nell'addebito di vari servizi di telefonia. L'articolo Fastweb replica alle accuse dell’UNC in merito alla trasparenza delle offerte proviene da TuttoAndroid.

trasparenza in bolletta : l'accusa dell’UNC alle compagnie telefoniche : L'Unione Nazionale Consumatori ha denunciato all'Antitrust le compagnie telefoniche nazionali per "pratiche commerciali scorrette". Sotto accusa: Tim, Vodafone, Tre, Fastweb e Wind. Il motivo? Almeno una decina di voci, tra servizi misteriosi e tecnicismi incomprensibili, responsabili di far lievitare la temuta bolletta di un valore pari al 15% rispetto al previsto. ...Continua a leggere

La trasparenza opaca del Movimento 5 Stelle : il video dell'incontro con la Lega è senza audio. Bonafede prova a riparare ma fa peggio : La tanto annunciata trasparenza, per il momento, può attendere. Il Movimento 5 Stelle trasmette il video dell'incontro con la Lega, il primo ufficiale per la stipula del contratto di governo Di Maio - Salvini. Ma "dimentica" l'audio. Nelle immagini pubblicate sui canali ufficiali dell'M5s, si vedono le deLegazioni dei due gruppi parlamentari discutere dei programmi, dei punti in comune su cui cercare una convergenza. Purtroppo però ...

Maggiore oggettività e trasparenza delle nomine : La giustizia in Italia vive da anni una situazione di grave crisi. Le numerose condanne internazionali, la cronica carenza di risorse, i tempi lunghi dei processi e il generale clima di sfiducia dei cittadini nei confronti della giustizia impongono una seria riflessione in chiave organizzativa sul funzionamento del nostro sistema giudiziario. È positivo, dunque, che da alcuni anni anche le tematiche organizzative siano entrate a pieno ...

La Procura chiede l'archiviazione dell'esposto sul Montefiore - 'Operato in trasparenza' : Il sostituto Procuratore di Forlì, Filippo Santangelo, ha comunicato all'amministrazione comunale di Cesena la richiesta d'archiviazione di un procedimento avviato a seguito di un esposto del Comitato ...

Libertà e trasparenza/ Quando il sonno della rete genera mostri : 'Non abbiamo fatto abbastanza, non abbiamo avuto la consapevolezza dei danni che l'utilizzo sbagliato di questi dati potesse provocare alle persone. È stato un mio errore e mi dispiace. Facebook l'ho ...

Diritti d'autore - Sky : "No al monopolio della Siae - ora più trasparenza" : MILANO - Continua la battaglia tra Sky e Siae sui Diritti d'autore, con una dura e articolata presa di posizione dell'emittente televisivia che ha scoperchiato il vaso di Pandora rifiutando il ...