La stretta di Salvini sui migranti | ' L' Aquarius approdi a Malta' La replica | ' non ci

Soros : “Relazione stretta Salvini-Putin”. Il leghista : “Mai ricevuto soldi - vergogna” : Il finanziere George Soros , ospite del Festival dell'Economia di Trento: “C'è una stretta relazione tra Matteo Salvini e Putin. Non so se Putin effettivamente finanzia il suo partito, questa è una questione che l'opinione pubblica italiana ha il diritto di approfondire, l'opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di Putin”.Continua a leggere

L'allarme di Soros : 'Forte minaccia dalla stretta relazione Salvini-Putin' : Lo ha detto il finanziere George Soros ospite del Festival dell'Economia di Trento, sottolineando anche che 'dare uno stimolo fiscale negli Usa in un periodo di quasi piena occupazione apre al ...

L'allarme di Soros : 'Forte minaccia dalla stretta relazione Salvini-Putin' : Lo ha detto il finanziere George Soros ospite del Festival dell'Economia di Trento, sottolineando anche che 'dare uno stimolo fiscale negli Usa in un periodo di quasi piena occupazione apre al ...

L'allarme di Soros : 'Forte minaccia dalla stretta relazione Salvini-Putin' : Lo ha detto il finanziere George Soros ospite del Festival dell'Economia di Trento, sottolineando anche che 'dare uno stimolo fiscale negli Usa in un periodo di quasi piena occupazione apre al ...

'Migranti - stretta sulle Ong nei porti'. Ma Salvini non farà strappi : Non ha rinunciato alla spilletta leghista di Alberto da Giussano, ma ha appuntato sotto il simbolo della Lega, la coccarda tricolore indossata da tutte le autorità presenti alla parata del 2 giugno. ...

L’ultima volta della Boschi a palazzo Chigi e la fugace stretta di mano con Salvini e Di Maio : L’ex sottosegretaria Maria Elena Boschi ha presenziato al rituale passaggio della “campanella” a palazzo Chigi tra il nuovo premier Giuseppe Conte e l’ormai ex Paolo Gentiloni. Tanti sorrisi e abbracci tra i suoi collaboratori prima di congedarsi per l’ultima volta L'articolo L’ultima volta della Boschi a palazzo Chigi e la fugace stretta di mano con Salvini e Di Maio proviene da Il Fatto Quotidiano.

stretta sul premier - c'è un primo identikit. Domani Salvini e Di Maio da Mattarella : "Ormai ci siamo" : Per il nome del nuovo premier ormai è questione di ore. Domani Luigi Di Maio e Matteo Salvini , dopo una lunga e complicata trattativa, dovranno indicare a Mattarella la figura scelta per guidare il Paese, sperando che il nome su cui è...

Salvini : al Viminale vorrei ministro Lega - stretta sui clandestini : Roma, 16 mag. , askanews, 'Difesa dei confini ma senza miracoli, non c'è Superman, Batman, Robin, l'Uomo Ragno, non ci sono i super Pigiamini, non c'è Gatto boy ecc c'è una persona normale che andrà ...