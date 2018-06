La sinistra esiste ancora | e anche la destra | è quella della caccia al nero

Centrosinistra - Orlando sbotta : “Non si capisce chi detta la linea del partito. Al Sud il Pd è meglio che non esistesse” : “Noi abbiamo l’esigenza di aprire una fase nuova e dobbiamo dire cambiamo subito le regole e andiamo subito al congresso perché noi non possiamo a stare in una situazione di limbo dove alla fine non si capisce chi detta la linea. Rischiamo di perdere ulteriormente voti”. Andrea Orlando, deputato del Partito democratico, dal palco dell’evento “L’Europa tra democrazia e populismo”, organizzato a Milano, ...