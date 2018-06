La nuova proposta dell' Unicef | ' I droni salvavita consegneranno i vaccini in tutto il

Scuola : proposta Intelligenza emotiva come nuova materia : Un nuovo disegno di legge propone l’introduzione nella Scuola italiana dell’Intelligenza emotiva come nuova materia di studio. Questo per sollecitare l’alfabetizzazione emozionale. Il parlamento dunque, dopo aver votato la fiducia al nuovo Governo che vede Giuseppe Conte come premier, avrà già a disposizione più di un input legislativo riguardo l’istruzione. In poche parole, oltre all’educazione […] L'articolo ...

A tutte le forze della sinistra e del campo democratico : è tempo di una nuova proposta : La crisi istituzionale davanti a cui ci troviamo affonda le radici nella crisi del sistema politico e ancor di più in quella economica che ha minato profondamente la coesione sociale e che oggi mette in discussione la tenuta stessa della nostra democrazia.La precarietà e l'aumento smisurato della povertà e delle disuguaglianze hanno alimentato insicurezze e paure che oggi costituiscono la base sociale del consenso con cui la ...

Governo - contatti Di Maio-Salvini dopo nuova proposta su Savona : contatti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini in vista delle ore decisive per un'eventuale riapertura della trattativa per il Governo giallo-verde. Secondo fonti del Movimento, i contatti tra i due si ...

Andrea Agnelli "nuova Champions League - meno Serie A"/ Juventus - proposta Presidente : più partite in Europa : Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli, nel corso di un'intervista al Guardian, ha proposto una nuova formula per la Champions League.

Proposta per un nuova e spregiudicata alleanza sociale del lavoro : Le radicali trasformazioni sociali e economiche che stanno scuotendo, soprattutto nell'ultimo decennio, il mondo della produzione hanno cambiato profondamente il rapporto tra soggettività e lavoro. Se nella società industriale quest'ultimo occupava una centralità assoluta nella determinazione della qualità dell'inclusione sociale, oggi dobbiamo riconoscere che questo rapporto, ha mutato pelle.Il lavoro nel novecento ...

Salone del libro : nuova proposta Slow Food : Sabato 12 maggio - Lingotto Fiere Il libro è stato scritto da Luigi Fontana ed è così proposto "La felicità ha il sapore della salute, la via della longevità tra scienza e cucina" Luigi Fontana,tra i ...

Ambra Angiolini a Mediaset : all’attrice è stata proposta una nuova fiction : Ambra Angiolini dopo la Rai corteggiata da Mediaset: la rete le avrebbe proposto una nuova fiction Il flop di ascolti registrato in Rai ha costretto Ambra Angiolini ad abbandonare il palco di Cyrano prima del previsto. All’attrice però, stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, sarebbe stato proposto un altro lavoro in TV. Un […] L'articolo Ambra Angiolini a Mediaset: all’attrice è stata proposta una nuova ...

Be Happy - la nuova proposta di intrattenimento di Rai 3 : Rai 3 punta nuovamente sull’intrattenimento nella fascia access prime time con “Be Happy”, il programma condotto da Paola Minaccioni e Marco Presta Nuovo programma in arrivo su Rai 3. Si tratta di “Be Happy“, la nuova sfida televisiva della terza rete di stato: un nuovo programma di intrattenimento dedicato al tema della felicità (e non solo). Scopriamo tutte le anticipazioni. Be Happy su Rai 3: quando ...

Hyundai Santa Fe 2019 - la nuova proposta Crossover con il sapore di First Class : La Hyundai Santa Fe 2019 è stata tra le auto che ha avuto maggiori visite al recente Salone dell’Auto di Ginevra, ma anche oltreoceano a New York, dove i consensi per il marchio Sud Coreano sono in evidente ascesa. Il nuovo modello sostituisce il precedente Santa Fe Sport, con misure maggiori e nuovi contenuti tecnologici. Nuovo il motore diesel ed equipaggiamenti high-tech. La ricerca dell’originalità non sempre paga. Le ...