' La mia sfida al cancro per salvare altre donne'

La libertà e l’autonomia dei media nella sfida democratica : Le ultime pagine di queste settimane, che hanno contrassegnato l'avvio del primo governo di "rottura" con quelle che un tempo si definivano le "Forze costituzionali" (in quanto storicamente seppure con nomi diversi avevano partecipato all'elaborazione della nostra Costituzione), sono state pagine contrassegnate da un rancore politico e mediatico senza precedenti.La rottura dell'Arco Costituzionale, avvenuta dopo più di 25 anni dalla prima ...

Ebola - epidemia in Congo : “Fermarla è una sfida difficile” : Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è atteso nella Repubblica democratica del Congo per fare il punto sulla nuova emergenza Ebola che ha colpito la Provincia dell’Equatore nel Nord-Ovest del Paese africano e coordinare il sostegno alle autorità sanitarie locali. Lo ha comunicato l’Oms, riferendo che “all’11 maggio, nelle ultime 5 settimane, sono stati ...

Aquilani : 'Liverpool e Roma hanno segnato la mia vita. Sarà una sfida equilibrata' : Impressioni? L'ho voluta fortemente, è il miglior campionato del mondo con i migliori giocatori del mondo. Lo vedi dalle piccole squadre: stadi sempre pieni, campi spettacolari, ti viene voglia di ...

Storia del piccolo Ethan - che sfida il male col motto “Fuck Leucemia” : Ethan è un bimbo vivace e attento che ama la pasta al sugo e la pizza con würstel e olive. Ethan non si stanca mai di cantare “Despacito” e i suoi beniamini sono Cristiano Ronaldo e Dibala. Ethan ha sei anni ed è in cura presso il reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Sempre con la mamma Nicoletta accanto, a vegliare su di lui, provando a rendere tutto un gioco. Un sogno, bello e brutto allo stesso tempo, dal quale presto ...

“Un cancro devastante”. Paura per l’amato sportivo. Nessuno sapeva nulla e solo ora ha deciso di raccontare il suo terribile calvario : “La mia ultima grande sfida” : Nessuno sapeva nulla. Un male terribile è entrato nella sua vita e non aveva voluto condividere la notizia. La Paura, forse anche il pensiero di non farcela e l’obiettivo di rimanere saldo e concentrato per vincere questa terribile sfida, hanno indotto il grande campione della Ferrari e tenere per se il calvario che stava passando. Ha temuto il peggio Rubens Barrichello, ma ora la fase peggiore e più acuta è finalmente passata e ...

Cracco : "Vi racconto la mia sfida in Galleria" : "Gli ostacoli? Io non amo saltare, quindi ci vado contro e li abbatto". Lo chef vicentino ex star di programmi come MasterChef e Hell's Kitchen è il "sergente cattivo" che tormenta gli aspiranti cuochi, ma per conoscerlo meglio c'è ora "Cracco Confidential", il docu-film che andrà in onda domani in prima serata sul canale Nove. Per presentare la serata evento che mostrerà il dietro le quinte del lavoro di Cracco nel suo "Cracco Galleria", il ...

“Divorata dalle formiche”. Un ritrovamento terrificante. Esce con il cane e dalla fogna sente arrivare un miagolio - ma ben presto si rende conto che è ben altro a emettere quel suono sinistro. Poi la corsa in ospedale : “Una sfida contro il tempo” : quella mattina Charmaine Keevy, 63 anni, era uscita di buon ora per la quotidiana passeggiata con il suo cane. Mentre camminava ha sentito un mugolio e lì per lì ha pensato che si trattasse di un gattino. Non ha dato troppo peso alla cosa, ma il suo animale a un tratto a iniziato ad abbaiare e tirare in direzione di una grata che separava la fogna dalla strada. A quel punto si è accovacciata e si è resa conto che quello che aveva di ...

Riforma pensioni 2018 - ultime novità : Damiano sfida Salvini e Di Maio Video : Le ultime novita' sulle Riforma delle #pensioni al 7 aprile 2018 ruotano intorno alle tante promesse elettorali fatte prima delle elezioni e le prime considerazioni sulla fattibilita' delle stesse, qualora si trovasse un accordo tra i due schieramenti risultati vincenti Movimento 5 Stelle e Lega. Damiano si rivolge a Di Maio e Salvini, ecco le sue parole di sfida. pensioni 2018, invito al Pd e proposte a Di Maio e Salvini Sono in atto le ...

Consultazioni - Salvini 'Sì a M5s - non temiamo il voto'. Ma Berlusconi sfida Di Maio 'No a esecutivi pauperisti' : ROMA - Matteo Salvini si dichiara 'autoesploratore', davanti al muro contro muro, e perfino allo stesso Silvio Berlusconi che poco prima al Quirinale aveva risposto picche alla pregiudiziale anti ...