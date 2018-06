La Juventus B ha già una casa

Juventus - la nuova strategia con contropartita per arrivare a Cancelo : Joao Cancelo è da tempo nel mirino della Juventus, l’ad Beppe Marotta è alla ricerca di un compromesso col Valencia per limare il prezzo del cartellino La Juventus ha gli occhi puntati su Joao Cancelo da diverse settimane. L’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha tentato l’assalto al portoghese, ma la richiesta del Valencia di 40 milioni ha un po’ spaventato il club torinese. Marotta però non si è abbattuto ...

Juventus - Chiellini già leader : 'Mai stanchi di vincere'. E i tifosi 'blindano' Marchisio : ' Scudetto o Champions ? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre - ha detto ai microfoni di Sky Sport il difensore azzurro direttamente dai box Ferrari al Gp del Canada , che seguirà insieme ...

Champions '18-'19 - i premi. Juventus : già sicuri 50 milioni : L'Uefa ha comunicato i dettagli sulla distribuzione dei premi ai club che parteciperanno alle prossime Champions, Europa League e Supercoppa. Come anticipato un paio di mesi fa dalla Gazzetta, si ...

Calcio : squalifica di tre turni per Gianluigi Buffon in Champions League per l’espulsione in Real Madrid-Juventus : “Un essere umano non può fischiare un’uscita di scena di una squadra dopo un episodio stradubbio: altrimenti posto del cuore ha un bidone della spazzatura“, furono queste le parole pronunciate da Gianluigi Buffon (ex portiere della Juventus), nel noto match dell’11 aprile scorso contro il Real Madrid, in Champions League, finito con un cartellino rosso per Gigi e le frasi “poco carine” nei confronti ...

La UEFA ha squalificato Gianluigi Buffon per tre giornate per le proteste dopo Real Madrid-Juventus : La UEFA ha comunicato di aver squalificato per tre giornate l’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon a causa dell’espulsione rimediata in Real Madrid-Juventus dello scorso 11 aprile e delle critiche rivolte dopo la partita contro l’arbitro. Buffon era stato espulso al The post La UEFA ha squalificato Gianluigi Buffon per tre giornate per le proteste dopo Real Madrid-Juventus appeared first on Il Post.

Gianluigi Buffon squalificato tre giornate per l'espulsione in Real Madrid-Juventus : Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. È la sanzione comminata per l'espulsione in Real Madrid-Juventus dell'11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull'arbitro Oliver, definito dal portiere un uomo "con l'immondizia al posto del cuore". Il provvedimento è stato deciso dall'organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea, e farà saltare a Buffon la prima ...

Pogba - Mourinho e la Francia : è nostalgia Juventus : TORINO - Dagli alti e bassi con il Manchester United a, persino, i fischi rimediati vestendo la maglia della Nazionale con annessi strascichi sui media: ' C'è un nuovo caso Paul ', titolava ieri in ...

Juventus - a Vinovo è già carica Perin : 'Respiri aria di vittoria' : Vinovo - Non è ancora un giocatore della Juventus e ben si guarda dall'ammetterlo, però Mattia Perin parla come se il suo passaggio in bianconero fosse un automatismo solo da formalizzare. E lancia, ...

Juventus - Perin si sente già a casa : “A Vinovo si respira aria di vittoria. Il mio agente…” : Juventus, Perin- Mattia Perin si prepara a dire sì alla Juventus. Intervistato dal ritiro della Nazionale a Torino, l’ormai ex portiere del Genoa si sente già un futuro bianconero. Come riportato da “Sky Sport“, l’affare sarebbe ormai ai dettagli. Fumata bianca attesa nelle prossime ore: 15 milioni di euro. LE PAROLE DI Perin Il portiere […] L'articolo Juventus, Perin si sente già a casa: “A Vinovo si respira ...

Darmian alla Juventus/ Manca solo l'ufficialità : le cifre dell'affare - già oggi le visite? : Darmian alla Juventus, Manca solo l'ufficialità: le cifre dell'affare, già oggi le visite? La Juventus è ad un passo dal terzino del Manchester United(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Perin alla Juventus/ Ore caldissime - si lavora sui bonus. Il Genoa ha già preso il suo sostituto : Perin alla Juventus: il portiere del Genoa è vicinissimo alla Vecchia Signora, le due società discutono sui bonus. Preziosi intanto ha già assicurato un vice.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Juventus - le bugie di Marotta e la sua “strategia” : Beppe Marotta all’assalto su Milinkovic-Savic, nonostante le smentite di rito classiche dell’amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta si è messo in luce nelle ultime annate come uno dei dirigenti più brillanti del panorama italiano. Alla Juventus, si sa, ha in mano budget elevati, che gli hanno permesso di acquistare calciatori di spessore sfilandoli anche ad alcune concorrenti, come i noti casi Pjanic ed Higuain. Marotta ...

Napoli - De Laurentiis : 'Così il Var lascia ancora la dietrologia sui vantaggi alla Juventus' : ROMA - De Laurentiis traccia un bilancio del Var e indica la strada che secondo lui dovrebbe seguire la classe arbitrale dalla prossima stagione. ' Nel calcio si è quasi tutti Ponzio Pilato - dice il ...