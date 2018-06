La figlia di 3 anni annega nella vasca da bagno e lei accende un falò | “Pensavo di

Donna scomparsa a Brescia - il marito fermato per omicidio : ma lui nega tutto A dare l'allarme la figlia di 9 anni : Un marocchino 50enne è stato fermato a Brescia dopo la scomparsa della moglie, anche lei marocchina, di 29 anni. La Donna è scomparsa domenica e lui è stato ripreso mentre trascinava un grosso sacco ...

Uccise la moglie a coltellate - confermati 18 anni di carcere La figlia in aula : «Pochi» Foto : Da tempo la giovane si batte perché il padre, Luigi Messina, sconti «fino all’ultimo giorno». In primo grado il giudice aveva escluso l’aggravante della crudeltà, e l’uomo era stato condannato a 18 anni per l’omicidio della coniuge, Rosanna Belvisi

India - violenta e uccide la figlia di 4 anni del capo : L'ha presa per mano e portata in un luogo isolato. Lì l'avrebbe violentata e uccisa. È accaduto ad Asaoti, villaggio nel nord dell'India a quasi 50 miglia da Nuova Delhi. Un 24enne è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava con una bambina di 4 anni, figlia del suo capo.Stando alle ricostruzioni, il presunto killer lavorava per la famiglia della piccola da nove anni. Come riporta FanPage, dopo l"aggressione, ...

Massacrò la moglie a coltellate - condannato a 18 anni. La figlia : 'Sono troppo pochi' : MILANO ' Siamo tutte Valentina ' , ' Verita' per Valentina ' . Amiche, conoscenti, sostenitrici: sono in tante, questa mattina, davanti allo scalone d'ingresso del palazzo di giustizia di Milano, a ...

Pestava la figlia di 15 anni - mamma condannata : BOLZANO . In casa aveva instaurato un regime familiare pesantissimo tanto da provocare nella figlia minorenne uno stato di ansia continuo con prostrazione psicologica. Una giovane mamma albanese è ...

La figlia muore a 24 anni per un tumore : il padre trasforma la sua tesi in un libro : Il libro Sarà presentato a Fano, alla Fondazione Cassa di Risparmio, da Marco Pirozzi , il padre, e Marina Magini , sua compagna nonché medico legale. Quello che Francesca voleva spiegare è che ...

India. Ex dipendente violenta e uccide la figlia del suo capo : la piccola aveva solo 4 anni : Un 24enne del villaggio di Asaoti, a 40 miglia da Nuova Delhi, è stato arrestato in merito all'ennesima storia di violenza che sconvolge l'India. “Voglio che muoia, dovete impiccarlo” dice ora il padre della giovanissima vittima.Continua a leggere

Simona Ventura - la figlia Caterina compie 12 anni : commovente video su Instagram : Simona Ventura è tornata per restare, televisivamente parlando, prima come giudice di Amici poi come presentatrice di Temptation Island. Ma intanto anche la sua vita privata procede benissimo: giovedì 31 maggio ha compiuto dodici anni Caterina, la sua terza figlia, che ha preso in affido quando era piccolissima e che poi ha legalmente adottato nel 2014. Non sono riuscita a concentrare tutti i momenti felici che abbiamo vissuto e che ...

Seregno - uccide la moglie davanti alla figlia di 5 anni : colpita a collo e addome : È stato arrestato per omicidio aggravato e accompagnato in carcere a Monza nella tarda serata di ieri Bouchaib Frihi, 35enne marocchino reo confesso dell' omicidio della moglie Fjoralba Nonaj, 34 anni,...

Palermo - trovato a letto con la figlia di 11 anni della compagna : la mamma sapeva tutto : Non hanno dovuto attendere molto tempo gli agenti di polizia per dare forma ai malesseri manifestati da tempo da un'alunna di una scuola di Bagheria, grosso centro alle porte di Palermo. Una bambina ...

Mamma di 31 anni trovata senza vita a letto insieme alla figlia di 11 : nei guai il marito : Laura Mortimer, 31 anni, e sua figlia Ella Dalby, 11 anni, sono state trovate senza vita sul letto di casa loro dalla polizia, che ha poi arrestato il marito della vittima, il 28enne Chris Boon per il duplice omicidio. Ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per stabilire la dinamica di quanto accaduto: è giallo.Continua a leggere