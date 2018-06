La dedica commovente di Sonia Bruganelli per il figlio | “Tu mi hai perdonato | io forse un

Tiberio Timperi - la dedica commovente al padre il giorno dell'addio ad Uno Mattina In Famiglia : Anche ad Uno Mattina In Famiglia è arrivato il momento dei saluti in vista dell'estate. Quello di Tiberio Timperi non è stato però un arrivederci, ma un vero e proprio saluto di addio al pubblico ...

Michelle Hunziker - la commovente dedica agli sposi Bossari e Lagerback : Daniele Bossari e Filippa Lagerback convolano a nozze dopo 17 anni d'amore e, al loro matrimonio , sono stati invitati tanti vip del mondo dello spettacolo italiano. Tra questi anche Michelle Hunziker , che ha voluto dedicare ai due neo-sposi un messaggio molto toccante. LEGGI ANCHE Daniele Bossari e Filippa Lagerback sposi. Foto e ...

Michelle Hunziker - la commovente dedica agli sposi Daniele Bossari e Filippa Lagerback : Daniele Bossari e Filippa Lagerback convolano a nozze dopo 17 anni d'amore e, al loro matrimonio , sono stati invitati tanti vip del mondo dello spettacolo italiano. Tra questi anche Michelle Hunziker , che ha voluto dedicare ai due neo-sposi un messaggio molto toccante. LEGGI ANCHE Daniele Bossari e Filippa Lagerback sposi. Foto e ...

Michelle Hunziker - la commovente dedica agli sposi Daniele Bossari e Filippa Lagerback : Daniele Bossari e Filippa Lagerback convolano a nozze dopo 17 anni d'amore e, al loro matrimonio, sono stati invitati tanti vip del mondo dello spettacolo italiano. Tra questi anche Michelle...

Salvini ricorda Buonanno. La commovente dedica : "Guidaci da lassù" : Una dedica speciale. Matteo Salvini, appena diventato guida del Viminale (guarda qui il video del giuramento), ha rivolto lo sguardo ad un amico che non c'è più per dedicare la nomina di tanti esponenti della Lega a ministri della Repubblica. Ed è a Gianluca Buonanno che pensa il leader del Carroccio. Il vulcanico eurodeputato tragicamente scomparso due anni fa in un incidente stradale.La memoria subito corre a quei momenti drammatici per il ...

Salvini pensa a Buonanno . La commovente dedica : "Guidaci da lassù" : Una dedica speciale. Matteo Salvini, appena diventato guida del Viminale (guarda qui il video del giuramento), ha rivolto lo sguardo ad un amico che non c'è più per dedicare la nomina di tanti esponenti della Lega a ministri della Repubblica. Ed è a Gianluca Buonanno che pensa il leader del Carroccio. Il vulcanico eurodeputato tragicamente scomparso due anni fa in un incidente stradale. La memoria subito corre a quei momenti drammatici per il ...

Genoa - Giuseppe Rossi torna al gol : la dedica è commovente : Il ritorno di Giuseppe Rossi, l’attaccante ha messo a segno la rete della rinascita contro la Fiorentina, il calciatore adesso si prepara ad essere protagonista anche nella pRossima stagione. La dedica è per Ferguson, in gravi condizioni da ieri per emorragia cerebrale: “E’ stato un mix di emozioni, tornare a segnare e farlo contro la mia ex squadra, dopo aver giocato per 65′, cosa che non mi capitava da molto tempo. Sono ...

“Con me per sempre”. Il toccante gesto di Alessandra Amoroso : quel tatuaggio - svelato dalla cantante ai fan - che nasconde una dedica profonda e commovente. L’applauso unanime dei social : Un tatuaggio non è mai un semplice disegno che viene impresso sulla pelle in uno studio, ma nasconde sempre significati ben più profondi, spesso momenti o persone della nostra vita che vogliamo restino sempre con noi, attaccati al nastro corpo attraverso un’immagine o una frase così da poterli ricordare ogni volta che passiamo di fronte allo specchio. Ecco, allora, che Alessandra Amoroso ha deciso di incidere un messaggio speciale ...