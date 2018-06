La cancellazione dei voli estivi della Cobrex all' Aeroporto S Francesco Per il Popolo

WhatsApp - cambia la cancellazione dei messaggi Video : 7 La novita' della nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è sempre nell'aria: e questa volta la novita' riguarda i messaggi, ovvero lo strumento principale che ha reso WhatsApp essenziale per tutti. Infatti, gia' nei giorni scorsi circolava una voce secondo cui la possibilita' di cancellazione dei messaggi sarebbe stata decisamente dilatata [Video], molto più di quanto non lo fosse appena qualche ora fa, ...

cancellazione dei dati e nuova funzione Tinder : rivoluzione di Facebook : Facebook fa un passo avanti importante sulla strada della privacy degli utenti. Lo annuncia il fondatore e amministratore delegato, Mark Zuckerberg, con un breve post sulla sua pagina personale, pubblicato in apertura di F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley oggi e domani. "Stiamo sviluppando un nuovo strumento" scrive Zuckerberg, "si chiama Clear History", cancella la tua storia. In ...

È stato compiuto il primo passo per la cancellazione dei vitalizi dei parlamentari : "Abbiamo mantenuto la promessa, nell'arco di soli 15 giorni il Collegio dei Questori ha presentato in Ufficio di Presidenza l'istruttoria sul ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari con il metodo contributivo. Si tratta di un lavoro di ricognizione e di valutazione degli elementi indispensabile per la delibera che sarà successivamente adottata, il primo passo per la cancellazione dei vitalizi. È stata inoltre ...

Spazio su iPhone e cancellazione dei dati privati con iMyFone Umate Pro : La gestione dei dati su iPhone è da sempre uno degli argomenti più critici per gli utenti di iOS e dei device di Apple. Per quanto l’iPhone sia semplice da utilizzare e “user friendly” nelle sue impostazioni, ci troviamo spesso a non avere molto controllo su quelle che sono le informazioni strettamente personali utilizzate e […] Spazio su iPhone e cancellazione dei dati privati con iMyFone Umate Pro

Timely Cleaner permette di schedulare la cancellazione dei contenuti di WhatsApp : Timely Cleaner è un'applicazione che consente di eliminare i contenuti da WhatsApp in modo programmato per evitare che immagini, video, gif e documenti aumentino continuamente. E' sufficiente selezionare i contenuti che si desidera conservare e toccare il pulsante elimina invece del contrario, oppure è possibile schedulare una pulizia programmata nelle impostazioni. L'articolo Timely Cleaner permette di schedulare la cancellazione dei contenuti ...

cancellazione dalle GAE dei DM? Alcune precisazioni : Sulla Cancellazione dalle Gae quotidianamente si leggono notizie contrastanti che non giovano alla comprensione dei fatti. Questo è il senso del comunicato stampa di Adida in cui viene ricordato che senza la trattazione nel merito dei ricorsi pendenti al TAR non si può ancora procedere ad alcuna Cancellazione da Gae. Il Comunicato di Adida Nei […] L'articolo Cancellazione dalle GAE dei DM? Alcune precisazioni proviene da Scuolainforma.