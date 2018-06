Kimi Raikkonen | GP Canada 2018 | “Ricciardo più veloce in partenza | un weekend deludente”

F1 – Miele per Vettel e veleno per Raikkonen - Arrivabene commenta : “Seb fantastico - Kimi è mancato” : Maurizio Arrivabene si gode il successo di Sebastian Vettel in Canada, non lesinando però una frecciatina a Kimi Raikkonen Da un lato lo splendido lavoro di Sebastian Vettel, riuscito a vincere il Gp del Canada dopo una pazzesca cavalcata. Dall’altro la delusione di Kimi Raikkonen, sesto al traguardo e piuttosto anonimo nel corso della gara canadese. Photo4/LaPresse Due facce della stessa medaglia che Maurizio Arrivabene ha provato ad ...

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ho commesso un grave errore - a questo punto spero nella gara..” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo le qualifiche del Gran Premio del Canada di oggi. Il finlandese, infatti, si ferma in quinta posizione dopo un errore grave nel corso della Q3 che gli impedisce di tentare il secondo giro lanciato per avvicinarsi al compagno di scuderia che, invece, ha centrato una ottima pole position con il nuovo record della pista. “Ice Man” sa che non può permettersi passi falsi simili sia perchè ha già messo in ...

F1 - Marchionne interviene sul caso Raikkonen : “abbiamo fatto delle verifiche - Kimi non è coinvolto” : Sergio Marchionne è intervenuto sul caso Raikkonen, sottolineando come il pilota sia estraneo ai fatti La Ferrari prima e Sergio Marchionne poi, sono tutti dalla parte di Kimi Raikkonen nel sexy gate che ha coinvolto il pilota finlandese. Accusato di molestie sessuali da una donna canadese, il driver di Espoo ha ricevuto nella giornata di ieri anche l’appoggio del presidente del Cavallino che, a margine del Capital Markets Day di FCA, ha ...

Kimi Raikkonen/ Denunciato per molestie sessuali in Canada : sarà interrogato a Montreal? : Kimi Raikkonen Denunciato per molestie sessuali in Canada: sarà interrogato a Montreal? La donna denunciata per estorsione dal pilota Ferrari passa al contrattacco(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:12:00 GMT)

F1 - Kimi Raikkonen denunciato per aggressione sessuale da una donna di Montreal : La vicenda che riguarda Kimi Raikkonen si complica e si infittisce. Soltanto pochi giorni fa avevamo riportato la notizia della denuncia sporta dal pilota finlandese nei confronti di una donna di Montreal con l’accusa di estorsione e molestie, ovvero per aver chiesto denaro via social network in cambio del silenzio a proposito di una presunta violenza sessuale avvenuta nel 2016 nel corso di una festa dopo il GP del Canada. Nella serata di ...

Kimi Raikkonen accusato di molestie sessuali denuncia barista ventenne per estorsione : Una storiaccia di molestie sessuali investe il circus della Formula 1 e uno dei suoi più grandi protagonisti. Il pilota finlandese della Ferrari, Kimi Raikkonen , ha infatti presentato alla polizia di ...

Kimi Raikkonen denuncia una ragazza canadese per estorsione/ Lei lo accusa di molestie sessuali : Kimi Raikkonen denuncia ragazza canadese per estorsione: lei lo accusa di molestie sessuali. Una vicenda particolare quella con protagonista suo malgrado il pilota della Ferrari(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:18:00 GMT)

F1 – Donna chiede una cifra folle a Raikkonen per tacere - Kimi (accusato di molestie) la denuncia per estorsione : Raikkonen denuncia una Donna per estorsione: il ferrarista accusato da quest’ultima di molestie, Kimi le avrebbe toccato il seno Una somma di denaro a sette seri: tanto sarebbe stato chiesto da una Donna a Kimi Raikkonen per tacere su un fatto accaduto a Montreal nel 2016. Il ferrarista avrebbe toccato il seno, dopo il Gp del Canada di due anni fa, alla signora in questione. Per fare silenzio sull’incresciosa vicenda la protagonista ...

F1 : Kimi Raikkonen denuncia una donna per estorsione : È arrivata in giornata la notizia riguardante Kimi Raikkonen. Secondo il quotidiano canadese Lapresse il finlandese, pilota Ferrari, ha denunciato per estorsione e molestie una donna canadese che via social network gli avrebbe chiesto denaro in cambio del suo silenzio. Il fatto dovrebbe riferirsi al lontano 2016: durante una festa post GP del Canada il finnico avrebbe toccato il seno alla donna. Si parla di una richiesta a sette zeri. Il legale ...

Kimi Raikkonen - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Gara noiosa - non è successo nulla. Ho fatto il massimo” : Kimi Raikkonen non è riuscito ad andare oltre il quarto posto nel GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è giunto al traguardo nella stessa posizione in cui era scattato dalla griglia di partenza. Lo scandinavo non ha mai avuto concretamente l’occasione di sopravanzare chi lo precedeva e si è così dovuto accontentare del piazzamento di rincalzo ai piedi del podio. Il bilancio non può essere ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo 1° - Vettel alle spalle. Poi Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen – Segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Daniel Ricciardo su Red Bull, scattato dalla pole, ha difeso la prima posizione dalla Ferrari di Sebastian Vettel. alle sue spalle Lewis Hamilton sulla Mercedes, tra i primi a rientrare ai box per il cambio gomme, e capace di mantere la posizione dopo lo stop di tutti. Subito dietro Kimi Raikkonen Seguito Esteban Ocon. L'articolo Formula 1, Gp di ...

Kimi Raikkonen - GP Montecarlo 2018 : “Piccolo errore in curva 1 - fatica con le gomme. Mi aspettavo di più” : Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare del quarto posto nelle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari ha faticato a dare il meglio a Monaco e così scatterà in seconda fila accanto a Lewis Hamilton. Queste le dichiarazioni che lo scandinavo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Ho avuto delle difficoltà a migliorarmi nel secondo giro del Q3 ma non posso sapere il perché. Abbiamo ...

Kimi Raikkonen - GP Monaco Montecarlo 2018 : “”Le sensazioni sono quelle di un normale venerdì. Abbiamo margini di miglioramento” : Di poche parole, come al solito, Kimi Raikkonen, quinto al termine delle prove libere del giovedì del GP di Monaco, lascia trasparire poche certezze sugli equilibri in pista, trattandosi di un turno in cui si è cercato di incamerare informazioni e migliorare la macchina. “Le sensazioni sono quelle di un normale venerdì. E’ un po’ difficile dare un’opinione perché Abbiamo appena finito di girare e dobbiamo guardare i dati. ...