Kim Jong-un incontra il premier di Singapore

Corea del Nord - Kim Jong-un giunto a Singapore per il summit con Trump : ...e Corea del Nord che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola Coreana e per il mondo ...

Boeing cinese e guardie del corpo - Kim Jong-un arriva a Singapore : I colloqui che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo intero». ...

Singapore - incontro Trump-Kim Jong-un<br>L'arrivo dei leader e le misure di sicurezza : ...

Usa-Corea del Nord a Singapore - Trump ha una vaga idea dei poteri di Kim Jong-Un? : Questo fine settimana al G7 Trump ha chiaramente fatto capire che l’incontro con gli storici alleati degli Stati Uniti non lo interessava, anzi era una sorta di scocciatura diplomatica. Irritato dal una frase di Justin Trudeau, ha fatto saltare l’accordo sul commercio e non ha firmato il comunicato congiunto, lasciando tutti di stucco. Il presidente era troppo preso da un incontro ben più importante, quello con Kim Jong-un che si terrà il 12 ...

Vertice di Singapore : tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jong un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...

Kim Jong Un pronto per l'appuntamento con la storia : È atterrato a Singapore, il leader nordcoreano Kim Jong Un, come riporta Channel NewsAsia, due giorni prima dello storico vertice con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Kim è atterrato allo Changi Airport con l'aereo cinese che questa mattina è stato "tracciato" da Flightradar24, sito specializzato nella rilevazione e nel monitoraggio delle rotte aeree, rafforzando le voci della vigilia secondo cui il leader ...

Media : Trump vuole faccia a faccia con Kim Jong-un prima del summit - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende tenere un breve incontro privato con il leader nordcoreano Kim Jong-un prima dell'inizio del vertice del 12 giugno. Lo riferisce Bloomberg, citando ...

Kim Jong-un è arrivato a Singapore - dove martedì incontrerà Donald Trump : Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un è arrivato a Singapore, dove martedì 12 giugno incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri di Singapore Vivian Balakrishnan, che lo ha accolto The post Kim Jong-un è arrivato a Singapore, dove martedì incontrerà Donald Trump appeared first on Il Post.

Coree - aereo Kim Jong-un sorvola la Cina : 8.06 L'aereo privato del leader nordcoreano, Kim Jong-un, è stato individuato sopra il sud della Cina e sembra diretto verso Singapore dove martedì si terrà lo storico vertice con il presidente Usa, Donald Trump. Kim è atteso oggi nella città-Stato anche se l'ermetico regime non ha dato alcuna informazione sull'agenda del dittatore. Il jet della Air Koryo, un Ilyushin IL-62M, è apparso nei radar intorno alle 11.00 ora locale (le 06:00 in ...

Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un : Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa The post Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Corea del Nord - ecco perché l’incredibile limousine di Kim Jong Un nasconde… un vespasiano : La Mercedes Classe S Pulmann del Dittatore Nord Coreano è equipaggiata di uno speciale water per nascondere alle spie straniere preziose informazioni Chi pensa che la limousine del Presidente americano Donald Trump – soprannominata “La Bestia” sia la vettura può strana e ben equipaggiata al mondo dovrà ricredersi quando consocerà i segreti della vettura che trasporta durante il Dittatore Nord Coreano Kim Jong Un durante i suoi spostamenti ...

Corea del Nord, Trump: "Tutto pronto per il summit con Kim Jong-un"