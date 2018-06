Kim Jong-un e Trump arrivano a Singapore per lo storico summit | Tutto il mondo ci guarda

Kim Jong-un e Donald Trump sono arrivati a Singapore : E quindi sono per la prima volta a pochi chilometri di distanza, in attesa dello storico incontro di martedì The post Kim Jong-un e Donald Trump sono arrivati a Singapore appeared first on Il Post.

Kim Jong-un incontra il premier di Singapore

Usa-Corea del Nord a Singapore - Trump ha una vaga idea dei poteri di Kim Jong-Un? : Questo fine settimana al G7 Trump ha chiaramente fatto capire che l’incontro con gli storici alleati degli Stati Uniti non lo interessava, anzi era una sorta di scocciatura diplomatica. Irritato dal una frase di Justin Trudeau, ha fatto saltare l’accordo sul commercio e non ha firmato il comunicato congiunto, lasciando tutti di stucco. Il presidente era troppo preso da un incontro ben più importante, quello con Kim Jong-un che si terrà il 12 ...

Vertice di Singapore : tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jong un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...