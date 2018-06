Kim a Singapore con un aereo cinese Smmit con Trump da 13 milioni di euro

Usa-Corea del Nord a Singapore - Trump ha una vaga idea dei poteri di Kim Jong-Un? : Questo fine settimana al G7 Trump ha chiaramente fatto capire che l’incontro con gli storici alleati degli Stati Uniti non lo interessava, anzi era una sorta di scocciatura diplomatica. Irritato dal una frase di Justin Trudeau, ha fatto saltare l’accordo sul commercio e non ha firmato il comunicato congiunto, lasciando tutti di stucco. Il presidente era troppo preso da un incontro ben più importante, quello con Kim Jong-un che si terrà il 12 ...

Vertice Trump-Kim - Singapore si offre di pagare i costi del summit : Singapore intende pagare i costi organizzativi , circa 20 milioni di dollari, del summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, in programma nella città-Stato ...

Vertice di Singapore : tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jong un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...

Kim Jong-un è arrivato a Singapore - dove martedì incontrerà Donald Trump : Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un è arrivato a Singapore, dove martedì 12 giugno incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri di Singapore Vivian Balakrishnan, che lo ha accolto The post Kim Jong-un è arrivato a Singapore, dove martedì incontrerà Donald Trump appeared first on Il Post.

Attesa per il vertice tra Kim e Trump - allerta sicurezza a Singapore - : Massima attenzione nel luogo dove si terrà lo storico summit del 12 giugno. Rafforzata la presenza della polizia, così come i posti di blocco e le barriere di cemento. Il costo: circa 12 milioni di ...

Coree - Kim forse in volo per Singapore : 6.05 Dopo la partenza del Boeing 747privato di Air China da Pyongyang, dove si pensava si fosse imbarcato il leader nordcoreano, Kim Jong-un, hanno preso il volo anche 2 Ilyushin di Air Koryo, la compagnia di bandiera, diretti verso Singapore. Secondo Flightradar24, sito specializzato in rilevazione e monitoraggio delle rotte aeree, i 2 aerei decollati sarebbero i modelli Il-76, un semi cargo, e Il-62, ribattezzato "Air Force Kim" o "Air ...

Summit Singapore - attesi Trump e Kim : 05.17 C'è attesa a Singapore per l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del leader nordcoreano Kim Jong Un a due giorni dallo storico incontro. Trump tiene molto a questo appuntamento, che spera possa aprire nuovi orizzonti sul fronte dei rapporti con la Cina e con la Russia.

Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un : Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa The post Come Singapore si sta preparando all’incontro tra Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Kim Jong-un verso Singapore : sarà scortato da caccia cinesi : La sicurezza del dittatore coreano sarà garantita dalla Cina. Pechino infatti potrebbe inviare aerei da combattimento per scortare Kim Jong-un nel

Trump «snobba» il G7 : a metà del vertice volerà a Singapore da Kim : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump salterà gran parte della seconda giornata prevista per il vertice del G7 in Canada: partirà a metà

Coree - scorta Cina per Kim a Singapore : 8.10 La Cina potrebbe inviare aerei da combattimento per scortare il leader nordcoreano, Kim Jong-un,nel viaggio a Singapore, il 12 giugno,per il vertice con il presidente Usa, Trump. Secondo il quotidiano di Hong Kong, South China Morning Post,la Cina espliciterebbe in tal modo il suo fermo appoggio al regime nordcoreano. E' probabile che Kim, per la sua sicurezza,raggiungerà Singapore passando attraverso lo spazio aereo cinese in modo da ...