Juventus | tifosi bianconeri in coro | ' Marchisio | resta'

Juventus - Chiellini già leader : 'Mai stanchi di vincere'. E i tifosi 'blindano' Marchisio : ' Scudetto o Champions ? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre - ha detto ai microfoni di Sky Sport il difensore azzurro direttamente dai box Ferrari al Gp del Canada , che seguirà insieme ...

Juventus - i tifosi a Marchisio : “resta” : Il futuro di Claudio Marchisio sta diventando un tormentone. Dopo le voci, circolate ieri, di un clamoroso passaggio al Torino, bollate come “fake news di giornata” dalla società granata, sui social oggi è un coro di tifosi juventini che chiedono al ‘Principino’ di restare. Con qualche rara voce dissonante di chi lo invita a cambiare aria, pur senza citare l’ipotesi Torino, “per giocare di più”. Il nuovo ...

Lazio - caos Milinkovic-Savic : un like “bianconero” scatena l’ira dei tifosi - la Juventus gongola : Milinkovic-Savic continua a far parlare di sè in chiave calciomercato, il calciatore della Lazio ha acceso i sogni degli juventini con una mossa social Milinkovic-Savic potrebbe essere l’uomo dell’estate. Il calciomercato è iniziato ed il centrocampista serbo della Lazio è uno dei pezzi pregiati dei quali si farà un gran parlare. In realtà le voci attorno a Milinkovic-Savic sono già numerose, con la Juventus in pole position per ...

Milinkovic-Savic strizza l'occhio alla Juventus sui social : tifosi scatenati : ROMA - Senza calcio giocato e con l' Italia fuori dai Mondiali non resta resta che il calciomercato per curare l'astinenza dal pallone e dalle emozioni che regala. E in tempi 'social' come quelli di ...

Juventus - Morata per le vie di Torino : esplode l'entusiasmo dei tifosi : Alvaro Morata a Torino. Basta la sua presenza in giornata nelle vie del centro cittadino a scatenare l'entusiasmo dei tifosi della Juventus per quello che sarebbe un graditissimo ritorno. Gli indizi ...

Juventus-Icardi - ag.Dybala fa sognare i tifosi bianconeri con un post su twitter : Juventus-Icardi- L’agente e fratello di Paulo Dybala, Gustavo Dybala, tramite il proprio account twitter ha postato una strana foto di Dybala e Icardi vicini. Una foto che accende il mercato? Una foto che fa sognare i tifosi bianconeri. Per quale motivo l’agente del numero 10 bianconero ha postato questa foto? Qual è la ragione? Il […] L'articolo Juventus-Icardi, ag.Dybala fa sognare i tifosi bianconeri con un post su twitter ...

Pogba torna alla Juventus?/ Non tutti i tifosi sono d’accordo : “Resta dove sei - grazie” : Pogba alla Juventus? Il francese del Manchester United vuole tornare in bianconero e i tifosi sognano di vederlo ancora in mezzo al campo con la maglia numero 6 sulle spalle.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:19:00 GMT)

A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto : cinque persone si sono ferite : Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all’angolo con via Chiesa della Salute. I The post A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto: cinque persone si sono ferite appeared first on Il Post.

Juventus - pullman dei tifosi si scontra con i cavi del tram a Torino : due feriti gravi : Un mezzo con a bordo tifosi bianconeri che stava raggiungendo il centro di Torino al seguito del bus scoperto con i giocatori, è rimasto incastrato nei cavi elettrici del tram.

Juventus - due tifosi in gravi condizioni mentre festeggiavano lo scudetto. La ricostruzione - : Grave incidente durante i festeggiamenti a Torino dei tifosi della Juventus per il settimo scudetto vinto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, due tifosi bianconeri sono ricoverati in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto. --Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, è più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell’incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della ...

Paura durante la festa scudetto della Juventus - camion si incastra tra i cavi del tram : due tifosi rischiano la vita : durante la festa scudetto della Juventus, un camion di tifosi è rimasto incastrato tra i fili del tram: due i feriti gravi ricoverati in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco Tragedia sfiorata durante la festa scudetto della Juventus, un camion pieno di tifosi bianconeri si è infatti incastrato tra i fili del tram nel tentativo di avvicinarsi al pullman dei giocatori. Foto LaPresse/Tano Pecoraro Secondo quanto riporta l’Ansa, ...

Juventus - sei tifosi coinvolti in un incidente durante la festa scudetto : Intorno alle 21.30 è cessato l'allarme per i due tifosi della Juventus ricoverati in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la festa scudetto a Torino. In un primo momento sembrava poter ...

Juventus - festa Scudetto : camion tifosi urta cavi del tram : ci sono dei feriti : E' più grave di quanto sembrasse in un primo momento il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo di tifosi della Juventus , durante la festa di oggi pomeriggio. Sei i feriti, di cui ...