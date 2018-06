Juve | piano Pjanic | missione Giovin Signora in un biennio

Juve - piano per Milinkovic : ecco le risorse per il blitz : La politica bianconera è sempre la stessa: nessun big parte se non è lui a chiederlo. La lista di incerti e scontenti è lunga e c'è un reparto come il centrocampo dove c'è abbondanza , considerando ...

Juventus - piano rinnovi : Barzagli 2019 - Chiellini 2020 : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli rappresentano la continuità: dopo l'addio del capitano Gigi Buffon, la Juventus vuole tenersi stretto il suo successore e anche l'altro leader storico della difesa ...

Calciomercato Juve - super colpo Icardi? Ecco il piano per l'argentino Video : Arrivano clamorose notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, infatti, il primo obiettivo del club bianconero per questa sessione estiva è Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano è reduce da una stagione straordinaria all'Inter, nella quale ha segnato ben ventinove reti, trascinando i nerazzurri alla qualificazione in Champions League. Icardi ha una clausola di centodieci ...

Federica Nargi a Mykonos - l’ex Velina e Matri ‘copiano’ la Juventus [GALLERY] : Federica Nargi vola insieme al compagno Alessandro Matri a Mykonos, la bellissima ex Velina in vacanza in Grecia sfoggia un fisico mozzafiato Anche Federica Nargi ed Alessandro Matri sono in Grecia. La Wags e il calciatore sono volati a Mykonos per rilassarsi dopo la fine del campionato di Serie A, che ha visto l’attaccante impegnato tra le fila del Sassuolo. Proprio nel lido in cui si stanno intrattenendo Marchisio, Barzagli e Sturaro con ...

Calciomercato Juventus - si tenta lo ‘scippo’ all’Inter : i bianconeri studiano un piano che farebbe infuriare i nerazzurri : L’Inter non riscatterà l’esterno portoghese dal Valencia, così la Juventus studia un piano per regalarlo ad Allegri provando ad anticipare anche il Manchester United L’inizio in salita, poi la lenta e progressiva crescita che ha portato Cancelo a diventare uno dei punti fermi dell’Inter di Spalletti. Corsa, tecnica e cross, ingredienti che hanno convinto l’allenatore nerazzurro a consegnargli le chiavi della corsia ...

Perin : 'Via dal Genoa per la Champions'. La Juve ha un piano - ma il Napoli c'è : L'APERTURA - Ne aveva parlato chiaramente il direttore generale rossoblù Perinetti a Premium Sport prima del match: 'Perin vuole giocare la Coppa più importante e vedremo se sarà accontentato, ...

Roma-Juventus - Questura vara piano sicurezza : Si è tenuto questa mattina a Roma in Questura il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, nel corso del quale sono stati messi a punto i dettagli del piano di prevenzione, in vista del match tra Roma e Juventus, che avrà inizio alle ore 20,45 di domenica. Prevista la presenza all’incontro di circa 55.000 spettatori, alcune migliaia dei quali tifosi juventini, che arriveranno in parte in forma organizzata, mentre molti altri ...

Juve : c'è il piano per riprendere Morata - ma l'Atletico prova il blitz : Lo spagnolo vuole lasciare Londra e il Chelsea: gli piacerebbe tornare in bianconero, ma Simeone ci prova

Juventus - assalto a Cancelo e Milinkovic-Savic : c’è il piano Marotta : Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista sul fronte mercato. Marotta e Paratici sarebbero pronti a rifondare il centrocampo e parte della difesa. Certi gli addii di Khedira, Lichtsteiner e Asamoah. La Juventus sarebbe pronta a concentrare tutti i suoi sacrifici economici su Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio rappresenterebbe un ottimo […] L'articolo Juventus, assalto a Cancelo e ...

Piano Juve : Cavani al posto di Dybala : 'La Juventus ha un Piano'. Lo svela il Corriere dello Sport in prima pagina: ' Cavani al posto di Dybala ', se Paulo va via c'è Edinson per sostituirlo, visto che può dire addio al PSG.

Emre Can - ultimatum scaduto : ecco il piano B della Juventus : TORINO - Una decina di giorni, quelli indicati il 7 aprile da Beppe Marotta come il tempo necessario a chiudere, bene o male, il tormentone Emre Can , non sono esattamente 10 giorni, quelli trascorsi ...