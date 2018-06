Judo | European Cup 2018 | Maruska Iamundo splendida seconda a Belgrado! Tre azzurri

oasport

(Di domenica 10 giugno 2018) Unasorpresa a tinte azzurre illumina Belgrado, in Serbia, dove è in corso la tappa dell’Cupè riuscita infatti a conquistare un fantastico secondo posto nella categoria -52 kg, uscendo sconfitta soltanto in finale contro l’ungherese Knetig dopo aver battuto nei turni precedenti la romena Ionita e la svizzera Silva, entrambe per ippon. “Non mi aspettavo questo risultato – ha dichiarato la 21enneka originaria di Ventimiglia, come si legge sul sito della Fijlkam – anche se ho sperato di poter anche vincere, una volta approdata in finale. Dedico questo podio alla mia famiglia, ai miei maestri e a tutte le persone che credono in me. E la prossima settimana potrà concentrarmi sulla Coppa Italia a Novara”. Per l’Italia il torneo avrebbe potuto riservare anche altre importanti soddisfazioni, ma ben tre atleti sono ...