José Altafini | Devo lavorare per vivere | ma sono contento

(Di domenica 10 giugno 2018) "Una vita bellissima, tutto quello che sognavo mi è capitato. Ho sposato la donna che amavo e fatto il lavoro che desideravo. Mi sembrava tutto facile, regalato". Si racconta liberamente, in un'intervista al "Corriere della Sera", José, ex calciatore brasiliano, poi naturalizzato italiano, che ha militato nelle squadre di Milan, Juventus e Napoli, pronto a festeggiare gli 80 anni il prossimo 24 luglio.Non stavo lì tanto a guardare orari e diete come fanno adesso. Io ingrassavo ma mi divertivo, soprattutto al Napoli quando lo allenava Pesaola. Con lui in campo si entrava e si usciva ridendo. 'E non rientrare prima delle tre di notte', diceva. Non mimai piaciuti quelli che ti stanno col fiato sul collo. Tipo Conte adesso, io scapperei. I calciatori non facevano i miliardi e nel mio caso ancora meno perché non avevo quel tipo di testa. Per me il ...