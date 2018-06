JOLANDA OTTINO Chi è la mamma di Al Bano? Ecco come è nato l' amore tra mia madre e

Madre Mia - Al Bano Carrisi racconta JOLANDA Ottino/ Diretta : "Non solo una storia personale" (prima parte) : Madre Mia, il documentario dedicato a Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, mamma e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:10:00 GMT)