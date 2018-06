Italia divisa in due | tra rischio «colonizzazione» e conquiste estere

Meteo - Italia divisa in due : temporali al Nord e caldo intenso al Sud : temporali continuano ad aggredire il Nord e da venerdì anche il Centro-Italia, mentre nelle regioni meridionali resiste il caldo intenso. Secondo gli esperti Meteo la situazione potrebbe cambiare nel corso del prossimo weekend, quando il maltempo dovrebbe farsi da parte e il termometro toccherà i 33 gradi.Continua a leggere

Governo - la stampa tedesca divisa. Der Spiegel : “Il silenzio è d’oro” ma Die Zeit : “I problemi Italiani sono quelli dell’Ue” : I politici tedeschi “si stanno trattenendo” dal rilasciare commenti sulla situazione italiana. Lo scrive Der Spiegel che spiega come in Germania siano rimasti scottati dal caso Oettinger e poi dall’indignazione per le parole di Juncker, capendo che in questo momento “il silenzio è oro”, titolo dell’articolo apparso sul sito del settimanale tedesco. Non tutta la stampa però è d’accordo con l’idea di dover stare a guardare. Altri giornali ...

La presa di posizione di Mattarella : Italia divisa tra favorevoli e contrari Video : Dopo il discorso pronunciato al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha stroncato sul nascere il possibile governo giallo-verde. La proposta per il ministro dell'economia, identificato da M5S e Lega nella figura dell'anti-europeista Paolo Savona, non è stata infatti approvata dal Presidente. Tale decisione è stata presa per paura che, con le sue politiche anti-euro [Video], Savona potesse dar vita a possibili scontri tra ...

Forza Italia divisa su Cottarelli : Brunetta per il sì - Mulé chiude : Matteo Salvini l'ha detto chiaramente: "Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza". Cosa farà Forza Italia? Renato Brunetta apre, Giorgio Mulé invece chiude."Richieste di impeachment per il Capo dello Stato? Questi ragazzi non sanno quello che dicono, forse hanno preso un colpo di sole. Io sto con Mattarella, che ha esercitato le prerogative previste dalla Costituzione", dice Brunetta, intervistato da La Stampa. ...

Meteo - Italia divisa tra afa e temporali : le regioni colpite dal maltempo : Tempo pazzo nelle prossime ore, tra caldo africano e temporali e grandinate. L'anticiclone presente sull'Italia non avrà vita facile: da domani le precipitazioni raggiungeranno il Nord Italia e nei giorni successivi le regioni centrali. Nonostante la pioggia le temperature continueranno a mantenersi su valori estivi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Estate 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : l’Italia divisa tra caldo soffocante al nord e violente tempeste al sud - rischio incendi su Francia e Germania : Con l’arrivo del caldo estivo, ci sarà un aumento del rischio di siccità in alcune parti dell’Europa orientale. Il calore contribuirà al rischio di incendi anche tra Francia e Germania e sulle Alpi. tempeste frequenti, invece, aumenteranno la minaccia di alluvioni per il sud Italia e la penisola balcanica meridionale durante l’Estate. Questa, in estrema sintesi, l’Estate che ci aspetta secondo le Previsioni di AccuWeather, l’autorevole centro ...

Luca Ricolfi : 'Altro che governo Lega-5 Stelle - l'Italia andrebbe divisa in due' : La soluzione della crisi, gli scenari politici, ma anche la divaricazione nord-sud espressa pure dal voto. Ecco i temi di questa intervista con uno degli osservatori italiani più attenti: il sociologo ...

Maternità - pochi servizi e disoccupazione Save the Children : “Italia divisa in due Trento e Bolzano top - Campania in coda” : Non è un Paese per mamme. In Italia è sempre più difficile per le donne che lavorano bilanciare la professione con la gestione della famiglia. Al Sud lo è ancora di più. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children Le equilibriste. La Maternità in Italia, diffuso in vista della Festa della mamma. Lo studio contiene un focus con la classifica, elaborata dall’Istat per Save the Children, delle regioni italiane dove è più o meno facile avere ...

Sanità più cara - Italia divisa Al Sud 1 su 5 non può curarsi : Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia. Luogo di residenza e condizioni economiche fanno la differenza tra la vita e la morte.A confermare ancora una volta che in Italia la Sanità non è uguale per tutti e funziona a due velocità è il rapporto Osservasalute curato dall'Università Cattolica di Roma. Al sud una persona su cinque confessa di non avere i soldi per pagarsi le cure. Una percentuale preoccupante, addirittura quadrupla rispetto a ...

Tumori - Italia divisa in due per prevenzione e cura : al Sud si muore prima : Il tasso di mortalità delle malattie croniche è in calo grazie a sport e prevenzione. Ma le differenze Nord-Mezzogiorno restano molto marcate

Tumori : Italia divisa per prevenzione e cura - al Sud si guarisce meno : Italia spaccata a metà. Si conferma in sanità il divario Nord-Sud, “con ricadute anche gravi sulla salute degli Italiani lungo lo Stivale, come dimostra anche l’ampia disparità in Italia sulla capacità di prevenire e curare alcuni tipi di tumore. Criticità che si registrano soprattutto in alcune regioni del Centro Sud“. Lo sottolinea il Rapporto Osservasalute (2017), giunto alla XV edizione. Pubblicato dall’Osservatorio ...

Bennato : Italia divisa a metà - così non ha futuro : Lo faceva già nei suoi spettacoli tanti anni fa...'. A proposito di rock, è tra i pochi cantautori Italiani a essersi cimentati in questo campo... 'Già, ma per me è essenziale. Il rock è ciò che mi ...

Bennato : "Italia divisa a metà - così non ha futuro" : ROMA - «Collodi oggi? Si divertirebbe. Il suo Pinocchio svela ancora tutte le nostre contraddizioni». Con questa certezza, Edoardo Bennato ripropone il suo storico album Burattino senza...