Italia | 50 anni fa l' Europeo E quella monetina fortunata

Gino Strada : 'Salvini? Mai avrei pensato di vedere ancora ministri razzisti. A 70 anni voglio andare via dall'Italia' : Un duro attacco a Matteo Salvini e alla linea del Viminale giunge da Gino Strada , ospite di Lucia Annunziata a '1/2 h in più'. Il fondatore di Emergency accusa il vicepremier leghista di 'voler ...

Italiani a riposo dopo 31 anni. E l'Inps perde 5 - 4 miliardi : Una svolta a U nella politica di innalzamento dell'età pensionabile che l'Italia ha intrapreso ben prima della riforma Fornero. Non bisogna dimenticare, infatti che ci sono stati anni in cui gli ...

-5 ai mondiali di calcio - primi senza l'Italia da 60anni : ... "A tutti i tifosi di calcio e alle più' grandi squadre del pianeta, rivolgo il mio benvenuto! Abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo" Un benvenuto costato alla Russia molto più di ...

Calcio femminile : Italia IN PARADISO! Magiche azzurre - volano ai Mondiali 2019 dopo 20 anni! : L’ITALIA è in PARADISO! Le azzurre realizzano il sogno e conquistano la qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia dopo 20 anni. La squadra di Milena Bertolini si è imposta 3-0 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze contro il Portogallo. Un match dominato dalla nostra squadra coi gol che portano la firma di Cristiana Girelli, Cecilia Salvai e Barbara Bonansea. Un sogno che si realizza, fatto di 7 vittorie in altrettanti ...

Calcio - Mondiali femminili 2019 : tutte le squadre qualificate - l’Italia torna dopo 20 anni! : L’Italia festeggia con le lacrime agli occhi e si qualifica ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre hanno staccato il pass per la rassegna iridata dopo venti anni di assenza: un risultato storico raccolto dalle ragazze di Milena Bertolini che hanno dominato il girone di qualificazione surclassando Belgio e Portogallo. La nostra Nazionale ha incantato nel corso dell’ultimo anno e si è meritata questo risultato ottenuto a suon ...

Giro d’Italia Under 23 2018 : Giovanni Lonardi vince in volata - Edoardo Affini rimane in maglia rosa : Il Giro d’Italia Under 23 prosegue con la seconda tappa da Riccione a Forlì (137 km). In una delle delle poche occasioni per le ruote veloci, si impone Giovanni Lonardi. Il giovane veronese della Zalf ha infatti battuto al photofinish Gaber Thiessen mentre il terzo posto è andato a Jasper Philipsen. In una tappa partita con la pioggia e caratterizzata da due GPM di terza categoria, l’ultimo a 20 km da traguardo, Lonardi ha potuto ...

Cantone : "Dopo 3 anni Italia diversamente corrotta" : Dopo tre anni l'Italia "è un Paese diversamente corrotto" . Lo ha detto il presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone , ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Dal mondo ...

Anac - Cantone 'Dopo tre anni l Italia è un Paese diversamente corrotto. Sì a Daspo e ad agenti sotto copertura' : Rivendico di essere equidistante, i nostri maggiori 'datori di lavoro', in passatol sono stati esponenti del mondo 5 Stelle ma anche tanti del centrodestra e della Lega perchè è più comodo occuparsi ...

Rossi - BankItalia - : non vado in banca da anni - solo online : Parma, 8 giu. , askanews, solo operazioni bancarie online per il direttore generale della banca d'Italia, Salvatore Rossi. 'In uno sportello bancario non entro più da qualche anno ha detto Rossi al ...

Basket - Italia-Croazia il 28 a Trieste. Tra i 24 anche Brooks e il figlio di Mannion : ... la squadra del neo tecnico Anzulovic , subentrato in corsa a Skelin, , deve vincere le ultime due partite, Per farlo ha richiamato molte delle stelle in giro per il mondo compresi gli Nba Bogdanovic,...

37 anni fa il "Rogo del Ballarin" : storia dell'Heysel Italiano : Il 7 giugno 1981 è una data che è entrata di diritto nella storia del calcio italiano. Non per una grande vittoria, nè per un gol indimenticabile. Ma per la più grave tragedia mai avvenuta in uno ...

Nuova Bentley Continental GT - la nobile supercar britannica alla conquista dell’Italia [FOTO] : Al Salone di Torino Parco Valentino troveremo tra le protagoniste indiscusse la meravigliosa gran turismo britannica Tra le protagoniste del Salone di Torino Parco Valentino, in calendario dal 6 al 10 giugno, troviamo la splendida e potentissima Bentley Continental GT. Progettata, sviluppata e creata con maestria artigianale in Gran Bretagna, questa Nuova, terza generazione di Bentley Continental GT esalta temi e stilemi di un prodotto che ha ...

Camera : Fico riceve portavoce Alleanza Italiana sviluppo sostenibile Giovannini : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha ricevuto questa mattina a Montecitorio il portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini. L'articolo Camera: Fico riceve portavoce Alleanza italiana sviluppo sostenibile Giovannini sembra essere il primo su SPORTFAIR.