Iran | Khamenei | ' Pronti a riprendere il programma di arricchimento dell' uranio'

(Di domenica 10 giugno 2018) “Ho ordinato all’Organizzazione per l’Energia Atomicadiil processo di”, così la Guida Supremaiana Alidurante un discorso, tenuto lunedì, in occasione del ventinovesimo anniversario di morte del fondatore del paese, l’Ayatollah Khomeini. L’annuncio arriva dopo settimane di tensioni cominciate lo scorso 30 aprile, quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in diretta TV, dichiarò di essere in possesso di migliaia di documenti che fornivano prove inconfutabili e “incriminanti” che l’stesse costruendo armi nucleari. Dieci giorni dopo seguì da parte del Presidente statunitense Donald Trump, la denuncia del JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, l’accordo 5+1 sul nucleareiano) e l’imposizione di nuove sanzioni, definite “le più potenti mai applicate ad una nazione”....