Inter | è giusto vendere i talenti per rispettare il fair-play finanziario?

Di Biase : da Raggi era giusto aspettarsi tutela Casa Internazionale Donne : Di Biase: oggi sarò a presidio organizzato in via del Tempio di Giove Roma – Di seguito il comunicato di Michela Di Biase, consigliera del Pd capitolino. “Questo pomeriggio sarò presente al presidio organizzato dalle Donne in via del Tempio di Giove, in Campidoglio. Presso l’Assessorato Roma Semplice in difesa della Casa Internazionale delle Donne. La mozione votata giovedì scorso dall’Assemblea capitolina è un duro ...

Inter in Champions - Lazio in Europa League : il calcio - a volte - è ingiusto! : Inter e Lazio sono state le protagoniste dell’ultimo splendido atto del campionato di Serie A: Icardi e soci l’hanno spuntata in un finale assurdo Inter in Champions, Lazio in Europa League, il calcio a volte è pazzesco. Sino a 15 minuti dalla fine del campionato, tutti gli indizi portavano a dire esattamente l’opposto, poi una frittata di De Vrij sul 2-1 e la successiva espulsione di Lulic hanno scatenato il putiferio ...

Inter - Ausilio : 'Giusto che de Vrij giochi contro di noi' : dell'Inter Piero Ausilio, dai microfoni di Premium Sport, prima dell'inizio della sfida contro la Lazio. 'Per noi a inizio stagione era importante centrare la Champions - aggiunge il dirigente -, se ...

Leonardo : 'Nazionale - Mancini è l'uomo giusto. Milan ok con Gattuso - mi aspettavo di più dall'Inter' : Leonardo , ex allenatore - tra le altre - di Milan e Inter, ha parlato a RMC Sport della Serie A e della stagione delle due Milanesi: 'Il calcio italiano lo sento un po' mio, perché ci sono da tanti anni e dispiace non vedere l'Italia al Mondiale. Non era immaginabile che l'...

Sarri : 'Var? Giusto vedere l'espulsione. Abbiamo perso i nervi. Su Inter-Juve...' : E' un Maurizio Sarri deluso quello che, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta per 3-0 subita contro la Fiorentina e che pregiudica il sogno scudetto facendo precipitare i partenopei a -4 dalla Juventus.GLI ERRORI - "Ci siamo completamente persi di fronte all’avversità della partita, Abbiamo perso sicurezze soprattutto dal punto di vista tattico. Poi dopo lo svantaggio siamo andati in default nervoso, la squadra ha cercato di ...

VIDEO L’espulsione di Vecino in Inter-Juventus : il fallo discutibile su Douglas Costa e le polemiche. Giusto il cartellino rosso? : Fa discutere l’espulsione di Vecino durante Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A decisivo nella lotta scudetto. Il nerazzurro ha commesso un fallo su Douglas Costa, l’arbitro Orsato lo ha ammonito sul campo ma poi ha rivisto l’azione al VAR e ha optato per il cartello rosso generando grandi polemiche. L’episodio è molto discutibile. Di seguito il VIDEO del fallo di Vecino su Douglas Costa e ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Pareggio giusto contro grande Inter» : BERGAMO - "Abbiamo pressato tanto, i ragazzi sono stati notevoli". "Notevole" è la parola che Gian Piero Gasperini utilizza per descrivere la prestazione dell' Atalanta contro l'Inter, match terminato ...

"Sull'Intervento di Cdp in Tim nessun 'statalismo' ma è giusto presidiare l'asset della rete" : "Per la cronaca nessuno sta mettendo lo Stato da nessuna parte ma supportando un progetto che prevede una pubblic company, sogno proibito di ogni liberista ben educato". Con un tweet il ministro uscente Carlo Calenda è intervenuto nel dibattito che l'ingresso di Cdp in Tim ha suscitato."Una decisione interventista che ribalta in poche ore una linea politica ventennale merita una spiegazione articolata. Nel metodo, oltre che nel merito" ...

L'economista Giulio Sapelli promuove la mossa di Cdp su Tim : "Giusto che agisca come un fondo sovrano d'investimenti per gli Interessi dell'impresa italiana" : Il blitz della Cassa depositi e prestiti in casa Tim è "un segnale che la Cassa vuole muoversi per fare gli interessi dell'impresa italiana e questo è un bene perché Cdp deve agire come un fondo sovrano d'investimenti che fa una politica industriale". È L'economista Giulio Sapelli a spiegare, in un'intervista a Huffpost, significati e sviluppi della decisione del braccio finanziario del Tesoro di entrare ...

Milan-Inter : fuorigioco di una scarpa - giusto annullare il gol : ROMA - Più che sufficiente il derby di Di Bello . ANNULLATO/1 - E' il VAR , nella control room Valeri e Schenone, ad annullare la rete di Icardi . Sul passaggio di Candreva , infatti, l'argentino ha ...