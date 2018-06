' Insieme con i burattini' | quattro appuntamenti con gli spettacoli per bambini

Roma Pride - Imma Battaglia Insieme a Eva Grimaldi : ”Governo omofobo e reazionario. Con Fontana mostra sua vera faccia” : “Siamo qui per dire a Fontana (Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia, ndr) in maniera forte e chiara che sui diritti non si arretra, che la famiglia è quella in cui c’è l’amore e che questo governo, attraverso Fontana, ha mostrato la sua faccia”. Così Imma Battaglia, insieme alla sua compagna Eva Grimaldi, durante il corteo Roma Pride. L'articolo Roma Pride, Imma Battaglia insieme a Eva Grimaldi:”Governo ...

"In baracca con Alex" : Insieme con Unimore e pediatria : Tra queste, i percorsi con burattini, narrazione e ombre, con spettacoli in Oncologia e pediatria, momenti di teatro rivolti alle bambine e ai bambini degenti e alle loro famiglie per vivere momenti ...

Grande Fratello - Filippo Contri e Lucia Orlando a letto Insieme : il video hot su Instagram : di Emiliana Costa A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello , gli occhi dei fan sono puntati sulle coppie che si sono formate all'interno della Casa. E se l'amore tra Matteo Gentili e Alessia ...

Boccia - Confindustria - : via le sanzioni alla Russia ma solo Insieme al club Ue : Togliere le sanzioni alla Russia gioverebbe all'economia italiana ma farlo da soli in Europa non è pensabile. È questa in sintesi la posizione di Confindustria espressa dal presidente Vincenzo Boccia . LEGGI ANCHE G7, nessuno strappo con la Ue. ...

Pace tra Bankitalia e Consob : accordo per vigilare Insieme : Cinzia Meoni Scoppia la Pace tra Bankitalia e Consob dopo le tensioni emerse lo scorso autunno nell'ambito della Commissione d'inchiesta sulle banche. Mario Nava, neo presidente della Consob, e ...

Fabrizio Corona / Crisi o nozze con Silvia Provvedi? Beccati Insieme in un locale : le ultime news! : Fabrizio Corona, dopo Mattino 5 sarà protagonista a Non è l'Arena per un "Uno contro tutti". Intanto con Silvia Provvedi continua a gonfie vele: Mio conferma!(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 07:06:00 GMT)

FABRIZIO CORONA a Mattino 5 : “Io e Silvia siamo tornati Insieme. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera” : Ormai FABRIZIO CORONA è un fiume in piena! Lo si vede ovunque, rilascia interviste in tv, come se non ci fosse un domani. Del resto dopo anni di silenzio, in cui a quest’uomo è stata tolta, non solo la libertà ma anche la facoltà di poter dire la sua verità in merito ai fatti che lo hanno coinvolto ora è il momento del riscatto. FABRIZIO CORONA ospite di Mattino Cinque per una lunga intervista con Federica Panicucci CORONA Story, ...

Giornata oceani : Onu - Insieme contro l'inquinamento : Tra gli appuntamenti italiani c'è quello organizzato dall'Ufficio regionale Unesco per la scienza e la cultura in Europa, con sede a Venezia, che vedrà i volontari impegnati a ripulire laguna e ...

Barbara D'Urso e Paolo Bonolis Insieme in tv dopo gli scontri : trionfa la pace : Colpo di scena a Mediaset: [VIDEO] Paolo Bonolis e Barbara D'Urso insieme in tv. E' successo questa sera nel corso della puntata speciale di Avanti un altro, il fortunato game show della fascia oraria preserale di Canale 5 che eccezionalmente è stato trasmesso in prime time per motivi benefici. Tra gli ospiti d'eccezione di questa puntata speciale di Avanti un altro c'è stata anche la conduttrice del Grande Fratello 2018, che per la prima volta ...

«Resta con me» : Woodley e Claflin Insieme contro l’uragano. Il trailer in anteprima : L’amore che sfida il destino, l’oceano, la morte. Tami e Richard sono giovani, innamorati, pronti a salpare con la propria barca da Tahiti in California in un viaggio che ricorderanno per sempre. Giornate splendide e sole accecante prima di imbattersi in un uragano dalla potenza distruttiva, che risucchia l’imbarcazione e lascia i due a un passo dalla morte. Al risveglio, la ragazza trova Richard privo di sensi, la radio rotta ...

Gay pride - Firenze nega patrocinio : il Pd vota Insieme a Forza Italia e Fdi contro la richiesta sottoscritta anche da M5s : Il Comune di Firenze non ha concesso il proprio patrocinio al Toscana pride, la manifestazione dell’orgoglio gay che quest’anno si svolge il 16 giugno a Siena, in piazza del Campo. Nell’aula di Palazzo Vecchio il Partito democratico ha infatti bocciato la richiesta presentata dal gruppo “Firenze riparte a sinistra” e sottoscritta anche da Mdp e Movimento 5 stelle. Dopo le grandi polemiche per le parole del ...

Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati Insieme - arriva la conferma su Instagram (foto) : Finalmente è ufficiale: Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme a tre mesi dall'annuncio della separazione! Lo scorso marzo Zayn e Gigi hanno annunciato su Twitter di essersi lasciati, dopo circa due anni di relazione. La notizia ha sconvolto i fan per giorni interi, tant'è che i loro nomi sono finiti ai vertici delle tendenze mondiali di Twitter. I due avevano scritto su Twitter due post molto romantici, entrambi dichiarando di aver ...

MotoGp - Lorenzo firma con la Honda : per due anni correrà Insieme a Marquez : Nasce il Dream Team Honda: Jorge Lorenzo è ufficialmente il nuovo pilota della Hrc per la prossima stagione. La firma è stata annunciata questa mattina: il pilota spagnolo, tre volte campione del mondo con la Yamaha e fresco della prima vittoria in sella alla Ducati ottenuta al Mugello, si unirà al Team Repsol per i prossimi due anni. Sarà il compagno di squadra dell’iridato in carica e leader della classifica 2018: Marc Marquez. La Honda ...