Inseguimento in auto a Firenze | ragazzo in scooter travolto FOTO

Firenze - Inseguimento tra auto dopo lite : investito ragazzo di 29 anni | : accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una litigio tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane, che viaggiava su uno scooter, è stato portato in gravi condizioni in ...

Firenze - spari e Inseguimento tra auto : investito ragazzo di 29 anni | : accaduto nella periferia del capoluogo toscano dopo una litigio tra famiglie che vivono nel campo nomadi di Poderaccio. Il giovane è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Quattro i fermati ...

Furto d'auto - Inseguimento sulla A14 del veicolo intercettato : Chieti - Inseguimento sull'autostrada A14 per recuperare una Ford Fiesta rubata in provincia di Ascoli Piceno. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Vasto hanno intercettato il mezzo, diretto a forte velocità verso sud, nei pressi del casello di Lanciano (Chieti). In azione personale coordinato dal commissario capo Fabio Polichetti, dirigente della sezione Polizia Stradale di Chieti. A bordo della Fiesta il solo ...

Fidenza - Inseguimento in centro : carabinieri scoprono 2 kg di coca in un'auto : I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore hanno tratto in arresto un giovane cittadino albanese cl' 88, di professione cameriere con precedenti di polizia, per detenzione ai fini dello spaccio di ...

Inseguimento a S.Angelo : tre sospetti abbandonano auto rubata : BRINDISI - Inseguimento di un'auto sospetta, martedì sera nella zona del palazzo di giustizia, da parte di una radiomobile del Norm della compagnia carabinieri di Brindisi . L'equipaggio della ...

Finale - Inseguimento da film in pieno centro : moto fugge all'alt e colpisce auto della polizia locale : Nella serata di domenica scorsa un movimentato episodio si è verificato in pieno centro a Finale Ligure: la polizia locale, infatti, è scattata all'inseguimento di una moto che aveva superato un posto ...