Inseguimento fra auto | travolto uno scooter

adnkronos

: RT @LaStampa: Inseguimento fra rom a Firenze dopo una lite, ragazzo in scooter investito. È grave - fgabry3740 : RT @LaStampa: Inseguimento fra rom a Firenze dopo una lite, ragazzo in scooter investito. È grave - rep_firenze : Firenze, colpi di pistola e inseguimento fra auto, scooterista travolto. E' grave. Cinque mezzi coinvolti, una macc… - Valenti88154331 : RT @repubblica: Firenze, colpi di pistola e un inseguimento fra auto, scooterista di 29 anni travolto. E' grave. Cinque mezzi coinvolti, un… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Paura in strada a Firenze. Una lite tra due rom, residenti nel campo nomadi di via del Poderaccio a Firenze, è sfociata in unin, durante il quale è statounoista. ...