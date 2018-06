Insalata mista bio contaminata da Salmonella Ritirata da Germania e Italia | le

Insalata mista BIO CONTAMINATA DA SALMONELLA/ Ritirata da Germania e Italia : i sintomi che provoca : INSALATA MISTA bio CONTAMINATA da SALMONELLA: si diffonde in tutta Europa, ma in particolare in Italia e in Germania, l'allarme. L'ipotesi del ritiro è concreta: i rischi.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:54:00 GMT)

Rischio salmonella : Insalata mista bio ritirata dall’Italia : Rischio salmonella derivante da insalate confezionate in Germania e in Italia. Il RASFF, il sistema europeo di allerta alimentare, ha lanciato l’allarme invitando al ritiro del prodotto. Dalle informazioni diffuse è emerso che nell’insalata mista biologica, contenente batavia rossa e verde e foglie di spinaci, sia stato rilevato il batterio della salmonella. Secondo quanto reso noto dalla nota 2018.1545 del Rasff, sulla base delle ...

