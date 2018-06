sportfair

: Incredibile Argentina: Sampaoli rischia l'esonero a pochi giorni dal Mondiale, i dettagli - Sport_Fair : Incredibile Argentina: Sampaoli rischia l'esonero a pochi giorni dal Mondiale, i dettagli - novateinsieme : incredibile e stupendo tifo argentino , nessuno é come loro ,sono contagioso...é la squadra del… - Cathepanno : Incredibile di come l’Argentina non legalizzi l’aborto e che la gente sia troppo divisa tra due ideologie Ma non c… -

(Di domenica 10 giugno 2018) Jorgeal centro di un caso molto delicato che potrebbe mettere in discussione la sua presenza aidi Russia 2018 La notizia che rimbalza dall’è di quelle clamorose. Il Ct della Nazionale, Jorge, sarebbe a serio rischio esonero adaldi Russia 2018. Il motivo è molto grave, ma ancora tutto da verificare.è stato accusato di molestie sessuali. Un giornalista argentino, Gabriel Anello, ha infatti rivelato che il tecnico avrebbe tenuto un comportamento non consono nei confronti di una donna che svolge il ruolo di cuoca all’interno della struttura della Federazione. Dal Sud America parlano di situazione caldissima, con l’ipotesi esonero che è seriamente presa in considerazione dal presidente Tapia. Come detto, tale versione dei fatti andrebbe supportata da prove tangibili, non è chiaro ancora se la ...