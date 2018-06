Incidente a Zambana | i colleghi  di Omar | «Era insostituibile»

ladige

: Incidente mortale a Zambana, i colleghi ricordano l'amico Omar - giornaleladige : Incidente mortale a Zambana, i colleghi ricordano l'amico Omar - giornaleladige : La vittima dello scontro frontale di ieri a Zambana è Omar Bouzellif, marocchino quarantaseienne, da anni residente… - VoceDelTrentino : Zambana, incidente mortale fra auto e furgone. Vittima il 46enne Omar Bouzellif - La voce del Trentino -

(Di domenica 10 giugno 2018) Per volere della famiglia di Bouzellif, la salma disarà trasferita in Marocco, per essere tumulata nel suo paese natale, nei pressi della città di Fes Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ...