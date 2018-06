Incendi | l’Italia invia due Canadair in Svezia “per fronteggiare l’eccezionale situazione

meteoweb.eu

(Di domenica 10 giugno 2018) “Perl’eccezionaledi alto rischioin, decollati da Ciampino 2dei vigili del fuoco nell’ambito del voluntary pool del Meccanismo Europeo di protezione civile Europeo“: lo annunciano in un tweet i Vigili del fuoco. Roghi sarebbero divampati in vaste zone boschive in un’area scarsamente popolata a un centinaio di km a nordovest da Stoccolma. L'articolo: l’Italiaduein“perl’eccezionaledi alto rischio” Meteo Web.