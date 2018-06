In Sicilia il Pd si è già estinto E pure i big disertano l' Isola

Caldo - scirocco e piromani : è già emergenza incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...

Il fine settimana del gusto si festeggia tra dolci cipolle e pesce spada Siciliano : La "dolcissima" di Breme e il pesce spada di Aci Trezza, senza dimenticare le delizie della Tuscia di Nepi: il weekend delle sagre di celebra in Lombardia, nel Lazio e in Sicilia. In provincia di ...

Perché il ddl sulla 'generazione distribuita' di energia in Sicilia è una rivoluzione copernicana : ... divulgazione e certificazione l'adozione generalizzata della generazione distribuita dell'energia dalle fonti energetiche rinnovabili, inclusa l'adozione delle prassi dell'economia circolare da ...

Agricoltura : Coldiretti Sicilia - milioni di euro stanziati e parcheggiati : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - milioni di euro già stanziati per l'Agricoltura Siciliana e mai arrivati nelle tasche degli agricoltori. A lanciare "ancora una volta" l'allarme è Coldiretti Sicilia che snocciola un elenco di misure - e di soldi - bloccati per colpa della burocrazia. Si parte dal Progr

Imprese : accesso al credito più facile - siglato accordo Confartigianato Sicilia-Federfidi (2) : (AdnKronos) - Confartigianato istituirà presso la sede di ciascuna associazione territoriale l’attivazione di un 'Credit Point Federfidi' per l’istruttoria delle pratiche di finanziamento. Federfidi, da parte sua, contribuirà alla formazione dei funzionari di Confartigianato per consentire l’attivaz

Imprese : accesso al credito più facile - siglato accordo Confartigianato Sicilia-Federfidi : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Confartigianato Imprese Sicilia e Federfidi hanno siglato, questa mattina, a Palermo, un accordo per favorire l’accesso al credito di artigiani e piccole e medie Imprese. Da oggi il percorso in banca sarà più snello grazie all’intervento di Confidi (il consorzio di Fede

Gianluca Manenti eletto vicepresidente Confcommercio Sicilia : Tra le priorità delle nuova presidenza c'è quella di incontrare il Governo regionale sul tema degli aiuti alle imprese

Porti : confermato sciopero 72 ore in Sicilia - sindacati 'Da C&T atteggiamento di sfida' (2) : (AdnKronos) - I sindacati ribadiscono che "l’autoproduzione è un'attività tipica portuale e deve essere praticata all’interno di regole ben precise che, allo stato attuale, risultano essere disattese". E aggiungono: "C'è un atteggiamento di sfida e di forzatura delle norme che abbiamo registrato anc

Porti : confermato sciopero 72 ore in Sicilia - sindacati 'Da C&T atteggiamento di sfida' : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti Siciliane confermano lo sciopero dei lavoratori portuali di 72 ore indetto dal 26 al 28 maggio e rispediscono al mittente le polemiche sollevate dalla compagnia di navigazione Siremar-Caronte&Tourist. "Ai tavoli abbiamo dimostrato dis

Sicilia : stabilizzazione Asu - sinergia fra sindacati e Regione : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Un "lavoro comune" fra sindacati e assessorato regionale al Lavoro per arrivare a "una proposta unitaria di modifica della legge regionale 8 del 2017 che possa consentire di chiudere la vergognosa pagina di tutto il precariato, anche per i lavoratori Asu". E' il risult

Terremoto - scossa in Sicilia : epicentro in provincia di Catania - paura a Giarre e Acireale [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Sicilia : De Luca contro M5S - bugiardi e inaffidabili : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Stupisce la superficialità con cui l’on. Zafarana e i suoi accoliti messinesi cercano ora di nascondere le proprie malefatte, sparando balle clamorose. Ma per fortuna carta canta e gli emendamenti presentati dagli stessi deputati del M5S sono sotto gli occhi di tutti

Allerta meteo Sicilia : ancora codice giallo fino a domani : E’ ancora Allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. L'articolo Allerta meteo Sicilia: ancora codice giallo fino a domani sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo - allerta in Sicilia e Sardegna. Fine settimana sotto la pioggia : ROMA - Maggio comincia buio. Un vortice depressionario sull'Italia sta portando piogge e temporali, che martellano più violenti soprattutto su Sicilia e Sardegna. Ma piove anche sulle regioni centrali.