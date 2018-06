In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 giugno

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 giugno : Partita l’Olimpiade di salto sul carro di Conte-M5S-Lega : Trattative Quel conflitto di interessi del prossimo vice di Di Maio Welfare – Per affiancare il superministro grillino la Lega ha indicato Alberto Brambilla, la cui società ha rapporti coi principali big della previdenza privata di Davide Vecchi Sindrome Spelacchio di Marco Travaglio A furia di sentirlo ripetere, ci eravamo quasi convinti che Di Maio fosse teleguidato da Grillo e dunque, per la proprietà transitiva, lo fosse anche ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 giugno : G-7 - Conte pesca il jolly : la fortuna del principiante : Il Vertice Conte fa “l’Americano” e la spalla diventa Trump La sintonia italiana pro-Russia. E gli altri europei evitano le critiche di Giampiero Gramaglia È la stampa, bruttezza! di Marco Travaglio Sta montando la polemica sul modo di comunicare dei nuovi governanti che finora si sono sottratti ai confronti in tv, preferendo monologhi in diretta Facebook o finte interviste (tipo Barbara D’Urso). L’altro giorno, su La7, Gaia Tortora ha ...

Fq MillenniuM - in Edicola un numero sullo “sballo”. Peter Gomez : “Numeri impressionanti - la guerra alle dipendenze è persa” : L’ecstasy degli studenti, l’eroina dei disperati, la coca di tutti i giorni. L’Italia è strafatta e alla politica non importa. Così un teenager su quattro usa stupefacenti e undici milioni di adulti prendono psicofarmaci. Ma la storia è piena di sballati, dall’oppio di Marco Aurelio all’Lsd di Kennedy. E Malvadi ci racconta Hitler e nazi-tossici Sabato 9 giugno in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 10 giugno solo FQ MillenniuM a € ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 giugno : L’Ilva e il G-7 : subito due prove del fuoco per Di Maio e Conte : Potenti Conte debutta coi Grandi: al G7 dovrà solo evitare gaffe Oggi in Canada prima uscita pubblica: gli basterà allinearsi agli altri Paesi europei. I guai inizieranno coi prossimi vertici: Ue e Nato di Giampiero Gramaglia Perché non parli? di Marco Travaglio Vorrei tanto essere una mosca e posarmi su qualcosa di marron: il capino levigato e moquettato di B.. Per ascoltare in diretta i suoi commenti sul governo appena nato. E per capire ...

Che cosa c'è sul Cittadino in Edicola giovedì 7 giugno 2018 : Di ricordi si occupano anche le pagine di cronaca urbana, con uno pezzo di città che cambia volto, l'angolo tra via Pennati e via Mauri, mentre un'area dismessa vicino al Lambro scommette sulla sua ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 giugno : “Cancello subito la svuota-carceri. E basta bavagli” “Niente cella ai condannati fino a quattro anni? Mina la certezza della pena” : L’intervista – Alfonso Bonafede “Stop ai decreti su intercettazioni e svuota-carceri” Il neo-ministro della Giustizia indica le sue priorità di Luca De Carolis Prima gli ungheresi di Marco Travaglio Èdifficile parlare di Salvini senza cascare nei suoi giochetti. Che sono due. 1) Occupare ogni giorno tg, talk show, giornali e siti per far credere che al governo ci sia solo lui e solo lui vegli insonne sui problemi degli italiani. 2) ...

Voto incerto a Vicenza. Sul Fatto in Edicola giovedì torna “A Casa Vostra” : Domani, giovedì, torna A Casa Vostra, il reportage di quattro pagine che Il Fatto Quotidiano dedica alle città italiane. Questa settimana Pietrangelo Buttafuoco, Antonello Caporale e Ferruccio Sansa raccontano Vicenza. Dove domenica si vota. Un test importantissimo, nell’unica città bianca in una regione che si è tinta di verde e nero. Vicenza che negli ultimi due cicli amministrativi è stata guidata dal centrosinistra di Achille ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 giugno : Poliziotto buono e poliziotto cattivo. Fiducia a Conte e porti chiusi : Primo sì per il governo Conte, la “lavatrice” del Salvimaio Al Senato la Fiducia passa con 171 voti, 10 più della maggioranza assoluta. Il nuovo premier legge un discorso lungo e pacato: non sContenta nessuno di Tommaso Rodano L’Apocalisse prossima ventura di Marco Travaglio Non è afFatto vero che il governo Conte, diversamente dagli ultimi venti o trenta che l’hanno preceduto, sia vittima – per dirla con Antonio Socci – di un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat Tax - riforma delle pensioni - reddito di cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 giugno : La Cancelliera prova a offrire una sponda ai gialloverdi - ma tace sui ricollocamenti dei richiedenti asilo : Il caso Migranti, lo strano asse tra la Merkel e Salvini La Cancelliera riconosce i problemi dell’Italia (ma non vuole altri rifugiati) di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La ricetta. “Per salvare l’Italia dallo sfascio il contratto che serve è quello tra le opposizioni” (rag. Luciano Cerasa, Il Foglio, 28.5). Tipo il Patto del Nazareno che ha portato l’Italia allo sfascio. Il contrappasso. “Il nuovo esecutivo. La ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 giugno : Le partite economiche e l’incubo che l’acciaieria possa chiudere : Ministro – L’ottimista Di Maio attacca il Jobs Act e rischia sull’Ilva Promette politiche del lavoro che non sono nel contratto (Lega contraria) e tra un mese potrebbe essere quello che ha chiuso l’acciaieria di Marco Palombi Bel pezzo di Merlo di Marco Travaglio Ciascuno di noi ha dei punti di riferimento per orientarsi nei momenti d’incertezza. Chi consulta l’oroscopo, chi lo psicanalista, chi il padre spirituale, chi le linee ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 giugno : Il governo Conte giura - Salvini s’allarga - il Pd grida al fascismo : Gialloverdi Il governo Conte giura, ora si tratta sulle deleghe: il primo litigio è sulle Tv Il nodo Telecomunicazioni – Chiuso il sipario della cerimonia al Colle, si riapre la caccia a vice e sottosegretari. Ed è già scontro M5S-Lega sul tema più caro a Berlusconi di Luca De Carolis Bella ciaone di Marco Travaglio In attesa di sapere cosa farà il governo, vediamo com’è l’opposizione. Quelli che il fascismo. Non le vedete le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 giugno : Il governo c’è ora fateci vedere il cambiamento : L’epilogo È fatta dopo tre mesi di follie: il governo c’è, Conte premier Il professore torna al Colle con la lista dei ministri e stavolta passa il vaglio di Mattarella. Il giuramento dei gialloverdi oggi alle 16 di Tommaso Rodano Meglio o meno peggio? di Marco Travaglio È con somma sorpresa, mista a incredulità, che registriamo la prevalenza del buonsenso dopo 88 giorni di manicomio. Ci sarà tempo per giudicare il governo Conte. E ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 maggio : “Savona - fatti più in là”. Accordo Mattarella-Di Maio : ministero diverso al prof : Il personaggio/1 Di Maio, la mossa per lasciare il cerino alla Lega Martedì era stata l’abiura, quella del capo che si era ritrovato nell’angolo, solo con l’impeachment scomunicato da Grillo e deriso da Salvini. E ieri è stato l’asse più o meno obbligato con il nemico che già non lo è più, il Quirinale, per provare a ridare un governo all’Italia. O quantomeno per dimostrare che lui, […] di Luca De Carolis AAA buonsenso cercasi di ...