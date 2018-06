In auto si lancia contro un gruppo di 200 rom | maxi rissa in strada

auto – Fiat e Lancia stanziano nuovamente 100 milioni di euro : A seguito del grande successo di maggio, FCA stanzia altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon Dopo il grande successo della prima edizione di maggio, a giugno ritorna l’operazione “Imperdibili100” che mette a disposizione altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon. Inoltre, sempre fino al 30 giugno, il pubblico potrà ...

Lancia Delta - Da automobili Amos arriva la Futurista : L'Automobili Amos ha un solo, semplice obiettivo: ricordare agli appassionati cosa li ha fatti innamorare delle Automobili. Nessun compromesso, niente soluzioni tecniche dettate dalla necessità di standardizzare la propria gamma: solo il meglio per riportare alla ribalta un modello iconico come la Lancia Delta Integrale, aggiornato con un'operazione di restomod degna, se non addirittura superiore, a quelle effettuate oltreoceano da marchi come ...

Spazio - razzi del futuro : dal riciclo spaziale al lanciatore “autofago” : L’usato sicuro di SpaceX è ormai una garanzia: da oltre un anno la compagnia di Elon Musk ha dimostrato la possibilità di lanciare un satellite con un vettore già utilizzato in precedenza. Per essere precisi, riciclando una parte del razzo, il primo stadio del Falcon 9. La nuova conferma – riporta Global Science – è arrivata il 4 giugno, con il lancio del satellite per le telecomunicazioni Ses-12, partito alle 6:45 italiane dalla ...

Pergusa - Pirelli rilancia l'autodromo siciliano : ... Rindt, Regazzoni, Pescarolo, Jarier, Stuck, Arnoux, Keke Rosberg, per citarne solo alcuni, e F.3.000, dalle Sport-Prototipo alle Superbike. Dopo aver ospitato il Ferrari Day, che vide la ...

Lancia Delta HF Integrale : l’iconica auto rivive a Villa d’Este [FOTO] : Un prototipo virtuale della mitica Lancia Delta è stato svelato nei giorni scorsi in occasione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este La mitica Lancia Delta HF Integrale, invincibile vetture nei rally nel coprso degli anni ’80 e ’90 rivive “magicamente” in una versione “aggiornata” al concorso d’Eleganza a Villa d’Este. Parliamo di un prototipo “virtuale” svelato proprio a Vilal d’Este da BorromeodeSilva, realtà fondata nel 2011 da ...

Paura in superstrada : l’auto viene colpita da una bottiglia lanciata dal cavalcavia. Il video dalla dashcam : Ci troviamo a Brisbane, in Australia. Una coppia sta percorrendo, in auto, la Riverside Expressway. A un certo punto, dal ponte che corre sopra la superstrada, un uomo lancia una bottiglia di vetro. La sequenza viene ripresa dalla dashcam posizionata sulla vettura. L’accaduto è stato denunciato e la polizia australiana ha aperto un’indagine per trovare il colpevole. L'articolo Paura in superstrada: l’auto viene colpita da una ...

Governo - ultima possibilità per M5s e Lega - Di Maio rilancia : ok a Savona - ma non al Mef - Salvini cauto : idea strana : Poi definisce "strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all'altro, perché un ministro dell'Economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi. Valutiamo quanto possa essere utile agli ...

Uccide piccioni e li lancia dentro auto che passano : denunciato : Uccide piccioni e li lancia dentro auto che passano: denunciato E' successo a Firenze. L’uomo, un 33enne del Togo, dovrà rispondere all’accusa di atti di crudeltà contro gli animali e violazione delle leggi sull'immigrazione Parole chiave: ...

Pioneer lancia tre nuovi ricevitori con Android auto : Pioneer ha annunciato una nuova linea di ricevitori che supportano tutti Android Auto e ciò anche in modalità wireless. Ecco prezzi e caratteristiche L'articolo Pioneer lancia tre nuovi ricevitori con Android Auto proviene da TuttoAndroid.